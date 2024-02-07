再增3家 北部醫學中心達12家

衛福部昨天公布北部醫學中心醫院評鑑結果，台北區評定十家，比現在的家數額外增加兩家，分別是台北慈濟醫院、部立雙和醫院。（台北慈濟醫院提供）

2024/02/07 05:30

醫院評鑑改革 兩年內將大翻修

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部昨天公布北部醫學中心醫院評鑑結果，台北區評定十家，比現在的家數額外增加兩家，分別是台北慈濟醫院、部立雙和醫院；北區則因為區域人口增加，新增台大醫院新竹分院，等於北部地區新增三家醫學中心級的醫院，總計十二家。

台北慈濟、雙和、台大新竹分院升格

醫院評鑑四年一屆，前一次評鑑因為新冠疫情期間停辦，這一次醫院評鑑本應在去年底公布結果，但延後到昨天才公布，醫界對於評鑑名單多有猜測，結果台北區（台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣）新增兩家醫學中心，都在新北市。衛福部部長薛瑞元表示，這有助於均衡新北市醫療資源。

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由於醫學中心升格關乎健保總額給付會增加，推估新北新增兩家醫學中心支出增約一億六千萬點，佔該分區總點數○．○九％；北區（桃園市、新竹縣市、苗栗縣）則因人口數近四百萬，依人口成長醫療需求而增加一家醫學中心，增加支出五千六百萬點，約增○．○七％。衛福部認為，此對健保財務影響輕微。

醫院評鑑的標準已經近廿年沒有更新，薛瑞元多次表示，將在兩年內大幅翻修評鑑標準，就醫院評鑑制度進行盤點及全面檢視，預計兩年內訂出醫院評鑑基準初稿並進行試評、三年後下一輪醫學中心評鑑正式上路。

台北區的醫學中心包括台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、國泰綜合醫院、馬偕醫院（及淡水馬偕）、新光醫院、萬芳醫院、亞東醫院、部立雙和醫院（新增）、台北慈濟醫院（新增）。北區為林口長庚醫院（及台北長庚醫院）、新竹台大分院新竹醫院（新增）。

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