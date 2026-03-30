涉及全球20％石油運輸！空襲傳聞4天後 伊朗證實海軍司令不治

伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）曾參與封鎖荷姆茲海峽，在傳出遭空襲身亡4天後，伊朗官方30日證實其傷重不治。（法新社資料照）

伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）的職位與全球約20%石油運輸經過的荷姆茲海峽密切相關。在空襲身亡傳聞4天後，伊朗官方30日發布聲明，證實這名曾參與封鎖行動的將領已經傷重不治。這項官方宣告，外界關注其後續指揮安排，同時也讓先前以色列聲稱「當場擊斃」的說法出現明顯落差。

根據《路透》報導，伊朗革命衛隊（IRGC）所屬的賽帕新聞（Sepah News）發布聲明指出，湯西里在日前的攻擊事件中受到重傷，最終宣告不治。這項官方證實與以色列軍方的說法存在狀態上的落差；以色列國防部長卡茲（Israel Katz）曾於26日公開宣告，以色列國防軍（IDF）已在1場精準的致命打擊中，將湯西里與多名海軍高階指揮官徹底清除。

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曾參與封鎖海峽 涉及全球20%石油運輸

這起死亡事件引發國際高度關注，在於其職位與全球能源運輸密切相關。身為革命衛隊海軍指揮官，他曾在2月底的衝突爆發初期，參與封鎖荷姆茲海峽的軍事行動。這條水道承載了全球約20%的石油與天然氣運輸，相關封鎖行動導致全球供應鏈受阻，並推升國際油價。

英國《衛報》分析指出，湯西里被視為伊朗不對稱海戰的重要指揮官之一。美國財政部資料顯示，他生前監督了海軍巡弋飛彈的測試，並參與武裝無人機開發公司的運作。為了規避現代軍艦的防禦系統，他大力支持部署具備高機動性的輕型快艇；這些武裝載具，至今仍是革命衛隊海軍維持海峽封鎖行動、威脅民用商船的主力武器。

湯西里與同樣在該場空襲中身亡的海軍情報首長雷札伊（Behnam Rezaei）雙雙殞命，外界關注伊朗革命衛隊在波斯灣的後續軍事指揮安排。以色列軍方表明將持續打擊相關高階目標。而該部隊的無人機與快艇戰術體系目前仍在運作，荷姆茲海峽的封鎖狀態並未因其死亡而立即解除。

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