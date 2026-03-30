局勢再升級！伊朗踩紅線首轟科威特命脈釀死 90％飲水恐出事

科威特最大的發電與海水淡化處理廠遭到伊朗空襲，導致1人死亡，衛星圖揭設施損害，同時熱訊號延伸（紅色色塊）顯示火勢不小。（圖擷自X）

伊朗戰爭局勢重大升級！今（30日）科威特電力部發表聲明稱，科威特最大的發電與海水淡化處理廠「杜哈西發電、海水淡化廠」（Doha West Power and Water Desalination Station）遭到伊朗空襲，導致1名印度工人死亡，建築物也遭受嚴重損失，這是戰爭爆發第29天來，科威特海水淡化設施首度遇襲。

綜合外媒報導，科威特電力部今發表聲明「杜哈西發電、海水淡化廠」1棟服務大樓遭到伊朗空襲，造成1名印度工人死亡，建築物也受嚴重損失，技術和緊急應變小組已立即被派往現場處理攻擊事件的後續事宜，並確保正常運作的持續進行。

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根據NASA衛星資料顯示，「杜哈西發電、海水淡化廠」中心區域出現燒痕和濃煙，熱訊號延伸至沿海儲槽，顯示火勢不小。

這次攻擊是科威特海水淡化設施首度遇襲，半島電視台指出：「這次過去24小時內海灣地區最嚴重的襲擊事件之一，這無疑是此次衝突中非常令人震驚的事件。」海灣合作委員會一直非常擔心，像這種綜合發電廠和海水淡化廠成為攻擊目標，因為這將是關鍵基礎設施的重要組成部分。

科威特約90%的飲用水來自海水淡化，「杜哈西發電、海水淡化廠」約佔科威特海水淡化總產量近40%。

身為99%飲用水來自海水淡化的卡達率先發表聲明痛批，以「最強烈的措辭」譴責伊朗對科威特海水淡化廠實施的「令人髮指的侵略行為」，強調「必須制止伊朗對兄弟國家的無端侵略，並在此背景下，卡達國重申與科威特完全團結一致，支持科威特為維護其主權和安全而採取的一切措施。」

???????? BREAKING!! KUWAIT DESALINATION HIT



NASA FIRMS satellite data detects an active fire today at the Doha West Power and Water Desalination Station in Kuwait.



Imagery shows burn marks and smoke trails across the central section of the facility, with NASA's heat detection… pic.twitter.com/5zC820H9jf — DD Geopolitics （@DD_Geopolitics） March 29, 2026

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