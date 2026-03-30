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    局勢再升級！伊朗踩紅線首轟科威特命脈釀死 90％飲水恐出事

    2026/03/30 15:35 即時新聞／綜合報導
    科威特最大的發電與海水淡化處理廠遭到伊朗空襲，導致1人死亡，衛星圖揭設施損害，同時熱訊號延伸（紅色色塊）顯示火勢不小。（圖擷自X）

    科威特最大的發電與海水淡化處理廠遭到伊朗空襲，導致1人死亡，衛星圖揭設施損害，同時熱訊號延伸（紅色色塊）顯示火勢不小。（圖擷自X）

    伊朗戰爭局勢重大升級！今（30日）科威特電力部發表聲明稱，科威特最大的發電與海水淡化處理廠「杜哈西發電、海水淡化廠」（Doha West Power and Water Desalination Station）遭到伊朗空襲，導致1名印度工人死亡，建築物也遭受嚴重損失，這是戰爭爆發第29天來，科威特海水淡化設施首度遇襲。

    綜合外媒報導，科威特電力部今發表聲明「杜哈西發電、海水淡化廠」1棟服務大樓遭到伊朗空襲，造成1名印度工人死亡，建築物也受嚴重損失，技術和緊急應變小組已立即被派往現場處理攻擊事件的後續事宜，並確保正常運作的持續進行。

    根據NASA衛星資料顯示，「杜哈西發電、海水淡化廠」中心區域出現燒痕和濃煙，熱訊號延伸至沿海儲槽，顯示火勢不小。

    這次攻擊是科威特海水淡化設施首度遇襲，半島電視台指出：「這次過去24小時內海灣地區最嚴重的襲擊事件之一，這無疑是此次衝突中非常令人震驚的事件。」海灣合作委員會一直非常擔心，像這種綜合發電廠和海水淡化廠成為攻擊目標，因為這將是關鍵基礎設施的重要組成部分。

    科威特約90%的飲用水來自海水淡化，「杜哈西發電、海水淡化廠」約佔科威特海水淡化總產量近40%。

    身為99%飲用水來自海水淡化的卡達率先發表聲明痛批，以「最強烈的措辭」譴責伊朗對科威特海水淡化廠實施的「令人髮指的侵略行為」，強調「必須制止伊朗對兄弟國家的無端侵略，並在此背景下，卡達國重申與科威特完全團結一致，支持科威特為維護其主權和安全而採取的一切措施。」

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