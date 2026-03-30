為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗交出石油談停戰？川普：仍在評估動武奪哈格島

    2026/03/30 15:37 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普29日在空軍一號上向隨行媒體稱，伊朗將運交石油展現談判誠意，但他同時拋出奪取關鍵油港的軍事選項。（法新社）

    美國總統川普29日在空軍一號上向隨行媒體稱，伊朗將運交石油展現談判誠意，但他同時拋出奪取關鍵油港的軍事選項。（法新社）

    美國總統川普29日在空軍一號上向隨行記者表示，伊朗已同意美方提出15項停戰條件中的「大部分」，並已將一批石油交給美方作為談判誠意；但川普同日接受《金融時報》專訪時證實，華府仍在評估是否以武力奪取伊朗關鍵油港哈格島。

    據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在機上表示，伊朗已將一批原油交給美方，預計明日起運。川普稱，此舉目的是「證明他們對談判是認真的」。

    然而，川普同日接受《金融時報》專訪時，主動提出美方直接取得伊朗石油的構想，並向該媒體證實，華府正在評估是否動用武力奪取哈格島（Kharg Island）。哈格島位於波斯灣，是伊朗石油出口的核心節點，伊朗約90%的石油出口經由該島運出。

    針對川普宣告的談判進度，CNN報導指出，就在上週，德黑蘭當局仍對華府的談判立場表達質疑；伊朗官方目前尚未證實是否已全面接受15項條件。據《美聯社》報導，巴基斯坦政府已表態，準備在「未來幾天內」主辦美伊雙邊會談。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播