伊朗交出石油談停戰？川普：仍在評估動武奪哈格島

美國總統川普29日在空軍一號上向隨行媒體稱，伊朗將運交石油展現談判誠意，但他同時拋出奪取關鍵油港的軍事選項。（法新社）

美國總統川普29日在空軍一號上向隨行記者表示，伊朗已同意美方提出15項停戰條件中的「大部分」，並已將一批石油交給美方作為談判誠意；但川普同日接受《金融時報》專訪時證實，華府仍在評估是否以武力奪取伊朗關鍵油港哈格島。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在機上表示，伊朗已將一批原油交給美方，預計明日起運。川普稱，此舉目的是「證明他們對談判是認真的」。

請繼續往下閱讀...

然而，川普同日接受《金融時報》專訪時，主動提出美方直接取得伊朗石油的構想，並向該媒體證實，華府正在評估是否動用武力奪取哈格島（Kharg Island）。哈格島位於波斯灣，是伊朗石油出口的核心節點，伊朗約90%的石油出口經由該島運出。

針對川普宣告的談判進度，CNN報導指出，就在上週，德黑蘭當局仍對華府的談判立場表達質疑；伊朗官方目前尚未證實是否已全面接受15項條件。據《美聯社》報導，巴基斯坦政府已表態，準備在「未來幾天內」主辦美伊雙邊會談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法