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    外送訂單21碗炸醬麵吃完後退款 南韓店家痛罵乞丐橫行

    2026/03/30 15:01 即時新聞／綜合報導
    南韓餐廳老闆發文，斥責有顧客透過外送平台點了21碗炸醬麵，吃完後聲稱有異物完成退款。（圖節自bobaedream）

    南韓餐廳老闆發文，斥責有顧客透過外送平台點了21碗炸醬麵，吃完後聲稱有異物完成退款。（圖節自bobaedream）

    快氣死！在南韓經營2間中華料理店的老闆，近日在社群平台發文痛斥外送平台乞丐橫行，原來是有顧客透過外送點了21碗炸醬麵，吃完後聲稱有異物完成退款，但這異物疑似是顧客自己的，讓不少南韓網友看了也相當憤怒。

    《YTN》報導，這名老闆表示，22日午餐時間，有顧客透過酷澎旗下美食外送平台Coupang Eats訂購21碗炸醬麵、糖醋肉和白飯。然而，平台隨後打電話到店裡，指稱顧客反映炸醬麵裡有繃帶，接聽的店員被迫將21碗麵全數退款，只收取其他餐點的費用。

    老闆透露，自己當時在另1間店裡，後來得知此事後覺得情況有異，自費要求Coupang Eats將21碗炸醬麵取回讓他查看，沒想到只拿到吃得乾乾淨淨的餐碗。

    老闆說，店內並沒有使用這款繃帶，而且在回收的袋子內還能看到同樣的繃帶留下，讓人懷疑「異物」是來自顧客。不過，老闆在提出證據向Coupang Eats索賠餐費時，平台指稱由於店家當時同意退款，因此無法做出賠償。

    對此，老闆痛罵外送平台在明確知道有惡意退款的情況下，不經任何審查就將責任轉移到店家，無疑是造成外送餐點乞丐橫行的原因之一，許多南韓網友也指責這種顧客真的是「混蛋」、「該死的乞丐」、「該不會是無家可歸的窮光蛋」、「應該下地獄」。

    顧客指稱炸醬麵裡有繃帶。（圖節自bobaedream）

    顧客指稱炸醬麵裡有繃帶。（圖節自bobaedream）

    老闆表示，店內並未使用這款繃帶，懷疑是顧客自己留下。（圖節自bobaedream）

    老闆表示，店內並未使用這款繃帶，懷疑是顧客自己留下。（圖節自bobaedream）

    顧客將21碗炸醬麵吃光光還退費。（圖節自bobaedream）

    顧客將21碗炸醬麵吃光光還退費。（圖節自bobaedream）

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