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    首頁 > 國際

    訪台獲總統接見後遭中國制裁 古屋圭司：沒差、幾十年沒去了

    2026/03/30 14:32 即時新聞／綜合報導
    日本眾議員、日華議員懇談會會長古屋圭司。（資料照）

    日本眾議員、日華議員懇談會會長古屋圭司。（資料照）

    日本眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司被視為長期對台友好，他16日才訪台並獲總統賴清德接見，今（30）日就被中國政府以「勾連台獨分裂勢力」等理由，凍結其在中國境內的動產、不動產，並不准入境中港澳。對此，古屋回應稱「影響不大」，還說自己幾十年沒去過中國了。

    中國外交部30日發聲明，譴責古屋圭司「不顧中方強烈反對多次『竄台』，同『台獨』分裂勢力勾連，嚴重違背『一個中國原則』和中日4個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」決定即日起對古屋採取包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行合作等活動；暫停簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）等反制措施。

    對於遭中共制裁，日媒《富士新聞網》 報導，古屋表示，「我已經幾十年沒去過中國了，我在中國也沒有任何個人資產，所以這對我影響不大。」至於因訪問台灣而受到制裁，他說：「我只是做了理所當然的事，中國通常會因為這種事而實施制裁。」

    據總統府新聞稿，總統賴清德16日上午曾接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行。古屋說，中國對台壓力正逐年加劇，面對台海情勢日益嚴峻，強調為防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。

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