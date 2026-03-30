打破失聯傳聞！ 83歲中國前總理溫家寶罕見露面

83歲中國國務院前總理溫家寶久未露面，近日現身北京的中國科學院地理科學與資源研究所。（本報合成，歐新社、擷取自X）

83歲的中國國務院前總理溫家寶近日罕見公開露面，27日現身中國科學院地理科學與資源研究所，在群眾簇擁下揮手致意，相關畫面曝光後引發關注，也間接回應外界對其「失聯」與健康狀況的揣測。

綜合媒體報導，溫家寶當天現身於北京市朝陽區的中國科學院地理科學與資源研究所，雖已滿頭白髮，仍步履穩健、面帶微笑，在隨行人員陪同下向現場民眾揮手、抱拳致意。圍觀群眾則高喊「總理好」，並紛紛舉起手機拍攝。過程中亦出現一段插曲，溫家寶一度走向錯誤車輛，經工作人員提醒後轉身登上正確專車，隨後由多輛黑色轎車組成的車隊離開現場。

請繼續往下閱讀...

溫家寶此次現身其專業領域相關的科研機構，被外界視為具有高度象徵意義的「回訪」。溫家寶畢業於北京地質學院（現中國地質大學），在進入權力核心前曾在地質系統深耕近20年。

值得注意的是，溫家寶自2013年退休後極少公開活動，此次露面時間點極為敏感。過去曾流傳溫家寶因聯手軍方高層張又俠對習近平進行「逼宮」，遭到當權派軟禁或即將被調查的傳聞。

分析人士指出，此次溫家寶公開露面，其實傳遞出多項關鍵信號，包括駁斥他「即將被抓」、「失聯」以及元老派被習近平壓制的傳聞；在中共政治文化中，退休正國級領導人的露面通常需經安排，而溫家寶此次能在北京公開與民眾互動，顯示其仍具有行動自由。

此外，溫家寶選擇科研機構而非政治場合露面，也被解讀為降低政治敏感度，同時維持其過往溫和技術官僚的形象。儘管新華社與中國中央電視台尚未正式報導此行程，但相關畫面已在網路流傳並引發討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法