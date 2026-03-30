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    除夕發紅包伸狼爪！苗栗某醫院副院長涉猥褻女員工被全都錄

    2026/03/30 14:36 記者彭健禮／苗栗報導
    邱姓副院長在另行合夥開業的診所對女員工伸鹹豬手、熊抱，警方已依強制猥褻罪嫌移送。（記者彭健禮翻攝）

    邱姓副院長在另行合夥開業的診所對女員工伸鹹豬手、熊抱，警方已依強制猥褻罪嫌移送。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣頭份市一家醫院邱姓副院長於今年2月16日農曆除夕，涉嫌於另行合夥開設的診所內對一名女性員工強行摟抱、伸手猥褻；女性員工身心受創離職並報警處理，邱男已由警方依強制猥褻罪嫌移送地檢署偵辦中。不過，有匿名網友於今（30）日於網路PO出監視器畫面，聲討邱男至今未道歉，也未見相關機構提出明確懲處措施。對此，院方尚無回應。

    據指出，邱男為頭份市一家醫院副院長，與友人另行合夥開設一家診所執業看診。根據網友貼文指出，該起事件於今年2月16日農曆除夕下午在診所內發生，邱男當時藉發放春節紅包之際，對批價掛號櫃台內的女員工伸鹹豬手，女員工推阻、退後拒絕，邱男仍強行加以摟抱、伸手猥褻，過程全被診所內監視器錄下。

    網友指控，事發後被害人身心受到嚴重衝擊，雖已向頭份警分局報案並提出離職，但案發至今已超過1個月未見當事人公開道歉，也未見相關機構提出明確懲處措施。

    對此，頭份警分局說明，受理被害人報案後，蒐集相關證據和傳喚邱姓嫌犯到案，偵訊後已在3月6日依強制猥褻罪嫌移送地檢署偵辦中。

    縣府衛生局表示，已與縣府勞工及青年發展處聯繫，衛生局已通知診所負責人及邱男就涉嫌性騷擾、甚至涉嫌性猥褻事件說明，勞工及青年處也將就職場性騷擾部分，展開委員會調查。

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