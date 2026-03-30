中壢網咖煙霧瀰漫！ 警衝包廂逮人搜出喪屍煙彈、安毒

中壢網咖煙霧瀰漫！ 警衝包廂逮人搜出喪屍煙彈、安毒2026/03/30 16:39 記者李容萍／桃園報導
中壢警方現場搜出大量依托咪酯與安非他命。（圖由警方提供）
桃園市1名43歲楊姓男子，昨（29）日晚間在中壢區新生路1處3樓網咖施用安非他命，現場煙霧瀰漫遭民眾報案，中壢警分局中壢派出所員警火速趕抵現場，在包廂內查獲楊男，現場搜出大量被稱為「喪屍煙彈」的新型毒品依托咪酯與安非他命，全案依毒品罪嫌移送偵辦。
中壢派出所副所長林大維今日說明，昨晚7點30分許接獲報案，指出新生路1處3樓網咖內有疑似有人施用毒品，且現場有煙霧瀰漫情形，警方立即派員前往。經員警到場，於該網咖查獲楊男，確認現場煙霧為楊男燃燒施用安非他命所致，並當場發現其持有依托咪酯菸彈及加熱菸桿，並於其包廂內查獲安非他命近40公克、依托咪酯粉末1包近40公克、依托咪酯菸油3瓶、依托咪酯菸彈7顆等毒品。
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中壢警分局長林鼎泰呼籲，施用毒品嚴重危害身心健康，更對社會治安亦有高度危害性，警方將持續強化查緝力道，針對毒品案件嚴正執法，從嚴究辦，展現淨化治安之決心，以維護民眾安全。
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中壢警方現場搜出大量依托咪酯與安非他命。（圖由警方提供）
中壢警方現場搜出大量依托咪酯與安非他命。（圖由警方提供）