地主勾結犯罪集團傾倒事業廢棄物逾10萬立方公尺 桃檢起訴11人

桃園地檢署破獲地主勾結犯罪集團將二口埤塘回填事業廢棄物等，現場空照圖可見埤塘已遭填平。（記者余瑞仁翻攝）

桃園地檢署會同桃園市政府環保局及中壢警分局破獲桃園市中壢龍岡地區都市計畫農業區內一處埤塘地主勾結犯罪集團大規模非法回填廢棄物案，該處埤塘不到半年時間被傾倒超過3400車次的營建廢料與砂石場污泥，嚴重破壞國土安全，非法牟取逾1817萬元，檢方近日偵結起訴黃姓主嫌及地主等11人，求重量刑及沒收犯罪所得。

檢方調查，劉姓地主因缺錢花用，且因祖產埤塘無法出租，而透過黑心仲介與劉姓、黃姓主嫌取得聯繫，共同於中壢區2口埤塘非法回填營建剩餘土石方及營建廢棄物，並以砂石場污泥鋪面掩蓋，棄置面積接近2萬平方公尺，不到2個月就將埤塘填平，不法獲取超過1800萬元。

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桃園市環保局稽查人員發現該處土地異常隆起，疑似遭非法傾倒廢棄物，而當環保局人員當場查扣挖土機與推土機時，該集團徐姓男子等3人卻趁隙撕毀公務封條，將扣案機具載離現場，讓調查過程一度陷入膠著。

中壢警分局獲報報請桃園地檢署指揮偵辦，由國土專組檢察官賴瀅羽指揮組成專案小組追查，歷經半年的積極蒐證與監控，專案小組掌握該集團運作模式，於去年11月19日及12月10日發動兩波搜索，地點包括主嫌住處及涉案農地共9處，該處土地經開挖後發現紅磚、磁磚、鋼筋、電線、木材、廢布、繩、金屬管等營建事業廢棄物，檢警隨後拘提劉姓、黃姓主嫌等人到案。

檢警調查，該集團傾倒廢棄物車次至少達3477車，合計約5萬9110立方公尺，現場回填、堆置廢棄物體積逾10萬立方公尺，犯罪規模龐大、嚴重破壞國土。黃姓、詹姓、曾姓及劉姓被告經訊問後向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告則以3萬至10萬元不等交保。

檢方近日偵結，將黃姓主嫌及劉姓地主等9人依犯廢棄物清理法未經許可處理廢棄物罪及都市計畫法不依期限恢復原狀等罪嫌起訴；徐姓男子等3人損壞封條部分依隱匿公務員職務掌管物品罪嫌起訴。檢方並以該集團組織性犯罪手段破壞國土，規模龐大罕見，為徹低打擊環保犯罪，請求法院從重量刑，並聲請沒收查扣的3台挖土機及不法所得1817萬餘元。

檢方會同環保局人員於現場開挖。（記者余瑞仁翻攝）

開挖現場可見紅磚、混泥土塊等營建廢棄物。（記者余瑞仁翻攝）

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