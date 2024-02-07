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警12天破34詐團 逮189人 查扣逾3億不動產及3千多萬現金

刑事局舉辦「斷投專案」成果記者會，局長周幼偉聽取個案簡報。（記者邱俊福攝）

刑事局舉辦「斷投專案」成果記者會，局長周幼偉聽取個案簡報。（記者邱俊福攝）

2024/02/07 05:30

警署「斷投專案」動員掃蕩

〔記者邱俊福／台北報導〕假投資詐騙是現今件數最多、財損最高的騙案類型，也是警政署全力打詐的重中之重，經責成刑事局「情資研析專責中心」研析情資後，大動員展開一波為期十二天的「斷投專案」行動，搗破竹聯幫弘仁會大哥等組成的卅四個詐騙集團，逮捕一八九人，查扣土地房產等不動產價值逾三億元、現金三千四百多萬元，還從黑幫據點抄出兩把制式、兩把改造共四把手槍，及一○七發子彈，有廿九名主嫌遭收押偵辦。

「斷投專案」行動自上月廿二日至本月二日，刑事局長周幼偉表示，研析情資鎖定目標後，動員外勤大隊展開掃蕩，目前還有一百多件情資列案追查中，警方將持續集中火力，聚焦打擊。

抄出4把手槍 29主嫌收押

破獲案件中，竹聯幫弘仁會大哥曾衍富涉與柬埔寨詐團合作，在台收購帳戶，並將帳戶人頭拘禁旅館內，還負責轉帳、指揮車手領款等；警方先在北市中山區一家旅館救出遭囚的四人及逮捕兩名看守者，經刑事局偵四大隊第三隊溯源追查，上月底再逮九名集團核心，查出另犯他案服刑的曾男是在台首腦。

此外，刑事局國際科第一隊上月底逮捕混跡雲林縣台西鄉、麥寮鄉的卅七歲黑道角頭丁振坤及其手下五人，有三人遭收押；該集團火力強大，警方搜索時一舉起獲四槍、百餘發子彈。丁男涉勾結假投資、假交友二合一詐團，組成收簿集團收帳戶、指揮車手領款、轉帳洗錢等，初查廿多人受害、財損五千多萬元。

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