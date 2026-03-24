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    首頁 > 政治

    以「KOREA（SOUTH）」反制有效？ 傳南韓「會給我方可接受方案」

    2026/03/24 13:46 記者黃靖媗／台北報導
    南韓電子入境卡系統中「出發地」及「下一目的地」欄位，將我國列為「中國（台灣）」。（圖擷取自南韓電子入境卡申請系統）

    南韓電子入境卡系統中「出發地」及「下一目的地」欄位，將我國列為「中國（台灣）」。（圖擷取自南韓電子入境卡申請系統）

    首次上稿 03-24 12:18
    更新時間 03-24 13:46

    南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，「出發地」及「下一目的地」欄位一直將台灣列為「中國（台灣）」，我國外交部本月18日祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，若月底仍未獲回應，我國將把台灣電子入國登記表中的南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。據了解，韓方駐台機構已向我國表達，屆時會提出我方應可接受的方案。

    外交部亞東太平洋司司長林昭宏今日於外交部例行記者會說明，外交部與我國駐韓國台北代表部持續就南韓電子入境卡系統「出發地」及「下一目的地」兩個欄位，對我國的不當標示，向韓方表達嚴正關切，進行交涉，並公開促請韓方於本月31日前就相關問題回覆我方。

    林昭宏表示，為了維護國家尊嚴及落實對等原則等堅定立場，若韓方屆期仍未提出正面回應，我國政府將自今年4月1日起，在台灣電子入國登記表出生地、居住地欄位的下拉式選單中，將南韓英文標示調整為「KOREA（SOUTH）」。

    據了解，駐台北韓國代表部已經有向我國表達，會提出我方應可接受的方案。

    林昭宏指出，台韓民間長期在經貿文化觀光及人員往來等領域交流密切，互動友好，我國也十分珍視雙方得來不易的情誼，希望韓方能本於相互尊重及對等原則，正視我方訴求，盡速完成更正，以維繫雙邊關係良性發展。

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