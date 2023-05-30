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    瑪娃颱風發布海警 新北烏來山區須留意大雨

    因應瑪娃颱風海上警報發布，新北市政府災害應變中心召開防颱會議，緊盯各局處與各區公所落實防颱整備工作。（圖由消防局提供）

    因應瑪娃颱風海上警報發布，新北市政府災害應變中心召開防颱會議，緊盯各局處與各區公所落實防颱整備工作。（圖由消防局提供）

    2023/05/30 11:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕中央氣象局已於29日晚間8點30分發布瑪娃颱風海上警報，新北市政府災害應變中心今天上午召開防颱會議，要求各局處與各區公所落實防颱整備工作，並提醒烏來山區須留意發生大雨或土石流，應預置機具、備妥民生物資，避免道路中斷形成孤島。

    副市長謝政達表示，因應颱風來襲，市府各機關及各區公所已進行防颱整備工作及自主檢核，包括防汛設施與機具整備、抽水站抽水機組試運轉及橫移門測試、災害潛勢地區預置機具、測溝清淤、防救災裝備器材檢查及孤島整備等；另針對進行中的復建及破堤工程，應做好防颱措施。

    謝政達說，去年尼莎颱風外圍環流造成汐止區伯爵山莊邊坡滑落等多處災點，相關單位應加強歷史災點預防性措施。當氣象局針對北部海域發布海上颱風警報時，新北市將發布限制進入包含山區、海邊及河岸等較危險區域的警戒公告，避免市民生命財產遭受威脅。

    消防局長李清安表示，目前預估颱風動態北轉機率較高，未來可能針對北部海域發布海上颱風警報，但颱風挾帶的外圍環流仍會帶來間歇性風雨，尤其烏來等山區容易發生大雨或土石流，沿海地區可能有長浪，空曠地區也有強風，提醒民眾勿掉以輕心。

    另外，颱風來襲期間民眾若需堆置砂包，可向各區公所申請；新北市防災相關訊息包括交通、環境醫療、維生管線、防災宣導、活動異動及氣象資訊等，可上「新北市防災宣導互動網─災時專區」、「新北災訊E點通」、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。

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