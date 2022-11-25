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    謠言終結站》我國銀行信用卡個資須給美國管？查核：不實資訊

    網傳明年1月1日起，台灣人個人財產往來及銀行、信用卡資料須無條件接受美國財政部及司法部查緝管轄。經查證，傳言為不實資訊。示意圖。（資料照）

    網傳明年1月1日起，台灣人個人財產往來及銀行、信用卡資料須無條件接受美國財政部及司法部查緝管轄。經查證，傳言為不實資訊。示意圖。（資料照）

    2022/11/25 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳圖片稱，「自2023年1月1日起，台灣人民的個人財產往來以及銀行、信用卡之間的資料，必須無條件接受美國財政部及司法部查緝管轄」。事實查核機構查證後指出，傳言為不實資訊，因此是錯誤訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」今（25）日發布的「事實查核報告」指出，社群平台臉書自18日起流傳一段搭配圖片的訊息，大意為：「收到銀行通知。自2023年元月一日起，台灣人民的個人財產往來以及銀行、信用卡之間的資料，竟然必須無條件接受美國財政部及司法部的查緝管轄！感覺台灣人民的隱私及人權光天化日下被出賣了...」

    首先查核中心檢視網傳圖片，以圖內關鍵字「信用卡約定條款」、「修正條文對照表」、「美國政府機關」、「美國財政部」、「美國司法部」檢索網路，找到彰化銀行「信用卡商務卡約定條款修訂公告1111007」檔案。經比對確定傳言圖片來源為該檔案。

    查核中心進一步詢問彰化銀行，彰銀表示，網傳圖片是出自於彰化銀行因應美國「洗錢防制法」所作的修正公告，該法第6308條針對調查個案若有涉及洗錢等違法事項，可向美國法院申請傳票，向在美國開設通匯帳戶的外國金融機構索取紀錄的規定，該法執法機關是美國司法部與財政部，彰銀於是在約定條款修正條文中明確告知客戶這項資訊。

    查核中心另檢視其他銀行信用卡約定條款規定，包括上海商業銀行、陽信銀行、第一銀行均有在信用卡約定條款修正條款中加註美國政府、美國防制洗錢法等文字。

    另外，法務部指出，美國基於刑事調查要調閱台灣銀行帳戶資訊時，須透過2002年簽訂的「台美刑事司法互助」請求協助，或與行政院洗錢防制辦公室進行情資交換。美方提供調查案件的相關證據交給台灣後，法務部會交由檢察官收集與查證相關資料，再回覆美國。

    法務部調查局洗錢防制處也說明，美國和台灣均為反洗錢組織「艾格蒙」聯盟的成員國，因此才會進行金融情資交換。

    查核中心綜合以上認定，網傳訊息為不實資訊，因此傳言為錯誤訊息。

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