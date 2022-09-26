永靖「獸魂碑」解除列冊將拆？ 文化局：無拆除計畫

彰化永靖獸魂碑是許多永靖人的回憶，在地畫家蔣鴻銘就將獸魂碑熱鬧的過往，畫進一旁圍牆，成為當地打卡景點。（記者陳冠備攝）

2022/09/26 19:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉有一座逾50年的「獸魂碑」，因不符時代產物，多年前曾被地方提報拆除，但經文化局提報為文化資產列冊追蹤，可惜審議未過解除列冊，不過主管機關彰化縣政府表示不會拆除，但近日仍有民眾憂心，在臉書「永靖人的大小事」貼文指獸魂碑恐面臨拆除，又再度引起文化界人恐慌。對此文化局否認並表示，目前沒有拆除計畫。

相傳永靖在日治時期就有豬市，旁有殺豬用的「豬灶」，為撫慰獸靈而設立獸魂碑，該獸魂碑每年舉行普度祭祀活動，在地畫家蔣鴻銘日前就將獸魂碑熱鬧的過往，畫進一旁圍牆，成為當地打卡景點，就連永靖國小出版的永靖客庄特色地景繪本也有小朋友畫的獸魂碑，儼然已成永靖鄉民記憶，但2018年，地方人士認為獸魂碑擋住道路，又有礙風水，因此建議拆除，惟獸魂碑所在土地是縣府所有，後來交由文化局進行文資審議。

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縣府文化局局長張雀芬表示，地方文化界曾將永靖獸魂碑提報為歷史建築，經審查結果，該獸魂碑並非原舊碑，才未審議通過，且獸魂碑為縣府財政處的財產，經列冊追蹤2年，財政處並無拆除計畫，所以於2020年解除列冊，當時也做出澄清，但不知為何最近又有人在網路po舊文，如果地方人士仍有意提報列文資，文化局仍會受理再送文資審議，決定是否重啟審查或繼續列冊追蹤。

對此，客家文史研究講師邱美都認為，永靖獸魂碑有其歷史文物價值，也被永靖國小拿來做生命教育教材，雖然該獸魂碑曾遷移位置，舊碑也埋在地下，但舊碑的碑文早已整個移到新碑，而且連畫家都在一旁彩繪，理應具有保存價值，她也說，與其經常被提出討論，不如再次鑑定文資身分，若無法列入歷史建築，也可鑑定古文物的文資身分，列入保護。

永靖鄉獸魂碑近日又因文資價值存廢與否，成為討論話題。（記者陳冠備攝）

永靖在日治時期就有豬市，旁有殺豬用的「豬灶」，為撫慰獸靈而設立獸魂碑，目前舊碑（如圖）已埋於土下，但其碑文已整個移到新碑。（邱美都提供）

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