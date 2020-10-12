毛毛的！「吸管怪石像」現身肉品市場 民俗專家：吸收陰陽

彰化肉品市場旁樹叢，遭人置放不明水泥石像，怪異造型令人發毛。（民眾提供）（記者陳冠備攝）

2020/10/12 01:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮彰化肉品市場前一處樹叢近日被人放置一座水泥石像，頂端插著吸管，還纏上金黃色的布條，怪異造型讓人看了直發毛，有民眾表示，農曆七月時在不遠處也被放置一模一樣石像，甚至還有噴漆「卍」字，覺得是有人針對某事而下咒，已經報警處理。民俗專家蒲慶峰表示，該手法類似宗教「催靈」，插著吸管有吸收陰陽，日月精華之意，還沒回收前把它丟棄並無妨。

楊姓民眾表示，該座怪石像高約50公分，寬約20公分，上月初就出現在親戚家的農舍旁圍牆，由於當時仍是農曆七月，私人土地卻出現怪雕像，還在後方噴漆「卍」字，大家覺得毛毛的，因此趕緊報警，警方也找到棄置怪石的人來移走，沒想到過了約1個月，這座怪石又出現了，距離第一次發現地點約200公尺，而且是另一個親戚家，家族的人都快被搞瘋了。

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楊姓民眾說，家族們討論並沒仇家，不解為何連續遭置放怪水泥石像，也發現上次置放的人穿著類似宮廟的背心，驚覺恐遭不明宗教團體下咒，只好又通報警方，聯絡對方再來移除，沒想到卻失聯了，只好告知里長趕緊請清潔隊來移除。

溪湖鎮田中里里長楊永燦表示，這座怪石像放置地點隱蔽，有民眾認為，因為肉品市場在附近，所以是獸魂碑，但是未經地主同意就隨意放置，的確觀感不佳，已聯絡清潔隊儘快來移除。

對此彰化肉品市場秘書陳永濃表示，肉品市場裡面就有固定的獸魂碑，且固定節日都會祭拜，對於這種來路不明的石像並不清楚也不歡迎，市場也尊重各地民俗習慣，不過也呼籲民眾請不要隨意丟棄物品在市場周圍。

民俗專家蒲慶峰表示，民間有宗教組織或邪教團體，會以石像、木質雕像放置在日照與陰暗特別明顯的角落，藉此吸收日月精華，達成催靈效果，製成法器，置放時間從7天都月餘不等，這座石像特別纏上金黃色的布條，並噴有「卍」，有仿效佛教之意，但其實都不是正宗宗教旨意，這怪石未收回前就只是一般物品，直接丟掉就好，民眾不用擔心。

民俗專家廖大乙表示，這個疑似獸魂碑裝置無法分辨是何種圖像，但從噴漆「卍」字來看，出發點應是好意，但是出發點不對，不該偷偷摸摸放置，應該與居民或是市場協調，如此已經造成民眾心理壓力，造成反效果，建議移除。

怪異水泥石像頂端插著吸管，還纏上金黃色的布條，怪異造型讓人看了直發毛。（民眾提供）

楊姓居民表示，該石像在農曆七月也曾出現過，後方噴漆「卍」字，覺得是有人針對某事而下咒（民眾提供）

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