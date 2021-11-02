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    舊東勢屠宰場「獸魂碑」 列台中市一般古物

    「舊東勢屠宰場獸魂碑」列為台中市一般古物，碑體正面題款「獸」、「魂」、「碑」三個大字，為「感念牲畜供肉予人食，而立碑安魂」，先後在各屠畜場（屠宰場）附近建立獸魂碑。（文資處提供）

    「舊東勢屠宰場獸魂碑」列為台中市一般古物，碑體正面題款「獸」、「魂」、「碑」三個大字，為「感念牲畜供肉予人食，而立碑安魂」，先後在各屠畜場（屠宰場）附近建立獸魂碑。（文資處提供）

    2021/11/02 16:22

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕東勢區日治時期歷史文物「舊東勢屠宰場獸魂碑」，通過文資法審議通過指定為「台中市一般古物」讓這塊具有歷史、文化和地質學重要意義的瑰寶，得以納入文資法的保護範圍，目前全市具有法定一定古物身分達76件。

    文資處表示，「獸魂碑」的風俗信仰自日治時期由日本人傳入台灣，為「感念牲畜供肉予人食，而立碑安魂」，先後在各屠畜場（屠宰場）附近建立獸魂碑，將對獸魂之敬畏轉為實際行動，以立碑的方式將飄渺魂體，轉為實體祭祀對象，台灣部分地區亦稱「畜魂碑」。

    台中市現存日治時期之「獸魂碑」僅4座，「舊東勢屠宰場獸魂碑」於1931年由日本人設置在東新國小後方屠宰場，1999年921地震後隨屠宰場遷至臺中市東勢區第一公墓公園化納骨堂左斜前方空地，管理單位為臺中市生命禮儀管理處，今年10月6日召開古物暨民俗審議會通過指定為台中市一般古物。

    文資處指出，2014年屠宰場因汙染環境被廢除，僅留下此座獸魂碑，碑體正面題款「獸」、「魂」、「碑」三個大字，陰刻清晰可見，從碑刻字體各轉折處仍有紅漆痕跡，推測原字跡可能為紅色，落款皆位於石碑背面，載有「昭和六年九月建」、「東勢食肉改良會」兩行落款。基座共有三層，由上而下分別為一完整大石、小石混水泥層及方形水泥基台。

    文資處指出，「舊東勢屠宰場獸魂碑」設立的目的在於安慰獸靈，除了是見證時代變遷的歷史文物，亦是大眾將感念牲畜供肉予人食而立碑安魂的無形感念，化成有形敬意的行為展現，足以反映當時社會、經濟、人文及社群記憶的時代特色。

    「舊東勢屠宰場獸魂碑」落款皆位於石碑背面，載有「昭和六年九月建」、「東勢食肉改良會」兩行落款。（文資處提供）

    「舊東勢屠宰場獸魂碑」落款皆位於石碑背面，載有「昭和六年九月建」、「東勢食肉改良會」兩行落款。（文資處提供）

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