獨家》東勢廢棄屠宰場日治獸魂碑 具4000萬年前「生痕化石」

2019-07-14 09:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區廢棄屠宰場，遺留一塊昭和6年（1931年），由東勢食肉改良會豎立的獸魂碑，距今約88年歷史，比現存清水區西寧獸魂碑年代更加久遠，且石碑上並具有4000萬年歷史的白冷層「生痕化石」，彌足珍貴，因全台日治時期留下的獸魂碑不到15座，台中市化石達人李天德建議台中市文化資產保護處，應比照納入「古物」保護。

李天德因經常到大甲溪研究化石，行經廢棄的東勢屠宰場時發現這塊昭和6年（1931年），由東勢食肉改良會所豎立的獸魂碑。

李天德表示，東勢獸魂碑年代僅次於澎湖馬公的昭和4年（1929年）獸魂碑，比清水區於昭和16年（1941年）豎立的西寧獸魂碑還早。

李天德表示，獸魂碑（畜魂碑）是為撫慰動物的靈魂，是由日本傳入的風俗。目前全台現存日本時代留下來的獸魂碑均已超過70年，數量稀少，目前台中地區僅存3座、全台則僅有13座。

李天德並指出，東勢這塊獸魂碑材料特殊，不同於常見的花崗岩或玄武岩，而是就地取材的大甲溪石，且是產於大甲溪上游白冷層的石英砂岩，白冷層年代距今約4000萬年前，最有趣的是，石碑有一道明顯的直線痕跡，即為「生痕化石」。

所謂「生痕化石」，就是地質時代生物遺留下來的居住、覓食、通道等痕跡所形成的化石。白冷層的石頭常可看到生痕化石，這也是白冷層特徵之一。一般而言，螃蟹、螺貝類等生物棲息的環境，很容易留下牠們生活的痕跡，經過很長的時間，石化後就變成生痕化石了。

李天德指出，由於這塊具有歷史、文化、地質學重要意義的瑰寶，至今尚未被官方志書及野史所紀載，盼文資處能比照清水西寧獸魂碑，納入台中市古物保護。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法