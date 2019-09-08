鬼斧神工的木雕古物！新樂軒北管文物獲指定文資古物

2019-09-08 20:12

［記者洪美秀／新竹報導］已有100多年歷史的新竹市長和宮「新樂軒」北管陣頭四點睛彩牌、托燈、鑼桿、鼓架等物件日昨獲新竹市文資審議委員會審議通過指定為「一般古物」，這批木雕工藝古物的指定是竹市第一批具有文化資產身份的北管陣頭物件，深具意義。

新竹市文化局表示，「新樂軒」是日治時期著名新竹市北管「五軒一社」（新樂軒、同樂軒、振樂軒、和樂軒、同文軒、集樂社）其中之一，歷史超過百年，是竹市北管文化重要一環，此次古物指定不但展現「新樂軒」古物與竹市文化記憶的連結性，更見證過去「新竹體」家具的技術、流派與文化特色，尤其木藝匠師的技藝精良純熟，在木雕工藝界深具代表性。

目前這批新樂軒北管文物都被完整保存在新竹市長和宮內，長和宮主委楊金土說，新樂軒曾是新竹人共同的記憶，不管是木雕古物或北管戲曲及戲服等，都是竹市重要的文化代表，可惜很多會吹奏北管樂器的耆老紛紛離世，加上會演北管戲曲的人越來越少，長和宮多年來有保存新樂軒文化的使命，明年3月會成立長和宮媽祖文化館，完整陳列新樂軒所有文物。

楊金土說，除已被指定的彩牌等古物，長和宮也會將新樂軒的戲服和服飾及配件等完整呈現，這些戲服和彩屏，織工細膩立體，都是織工一針一線織出來的，像孔雀的織法栩栩如生、獅頭立體莊嚴，都會完整保存並展示。

楊金土說，文資審議委員會的審議與指定，不僅讓新樂軒文物具文資身份，更能彰顯新樂軒的文資價值，長和宮會為文資保存盡一份心力，繼續傳承北管新樂軒文化。

文化局表示，此次指定「一般古物」的新樂軒北管四點睛有彩牌、托燈、鑼桿及鼓架，是北管出陣的重要傢俬，過去常結合民間信仰活動出陣，是新竹北管及傳統工藝無形與有形文化資產。

新樂軒北管四點睛由北門商家「二十四董」的雄厚財力支持，以華麗考究著稱，結合泉州匠師黃連吉、新竹匠師羅紀永和、林嘉澤等大師，更有新樂軒前場先生蕭清乞加入繪圖行列，合力完成的木雕工藝，見證新樂軒在木作器物的工藝之美。

新樂軒北管四點睛是以狗骨仔木及茄苳木等台灣原生種木材製作，表現出多層次浮雕、工藝造型神韻生動，雕工精絕，相當少見。

文化局已在進行「五軒一社」的文物普查，未來會依普查結果將具文化資產價值的物件送審議，保存北管文物。

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