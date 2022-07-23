成人搶打BNT家長傻眼 莊人祥：已保留29萬劑青少年追加劑

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，青少年追加劑只能打BNT疫苗，現有29萬劑主要保留給青少年使用，家長不用擔心疫苗不足。（中央流行疫情指揮中心提供）

2022/07/23 16:51

〔記者林惠琴／台北報導〕台中市文心森林公園接種站開放100劑BNT疫苗，50歲以上民眾及家長帶青少年搶打，一下子就秒殺，引發疫苗不足的質疑。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，青少年追加劑只能打BNT疫苗，現有29萬劑主要保留給青少年使用，家長不用擔心，也提醒成人追加劑較不受限，可選擇莫德納、Novavax、高端疫苗。

莊人祥說，目前12到17歲青少年完成兩劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種約100萬人，其中68萬人完成追加劑，32萬人待打，但約19萬人曾經確診，必須等到感染後3個月才能打。

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莊人祥指出，現在青少年追加劑只能打BNT疫苗，尚有32萬人待施打，依照過往接種經驗預估，現有29萬劑BNT疫苗應該足夠，但數量仍相對有限，這些主要都將保留給青少年使用，只有少數開放衛生局做其他分配，請家長不用擔心。

至於成人接種基礎劑或追加劑，莊人祥也提醒，成人可選擇疫苗較多，除了BNT，莫德納、Novavax、高端疫苗也都適用。

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