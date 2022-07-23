都降溫！本土+22347、增53例死亡

2022/07/23 14:10

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）續降，新增22347例，較昨日下降6.2%，較上週六下降11.5%，死亡也降至53例。另外，境外移入新增248例，也較昨日減少。

新增22,347例本土病例，為10,230例男性、12,108例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,688例）、台中市（2,878例）、桃園市（2,303例）、高雄市（2,288例）、台北市（2,202例）、台南市（1,705例）、彰化縣（1,088例）、屏東縣（724例）、新竹縣（637例）、宜蘭縣（600例）、雲林縣（587例）、苗栗縣（587例）、新竹市（549例）、花蓮縣（478例）、嘉義縣（433例）、南投縣（417例）、基隆市（337例）、嘉義市（292例）、台東縣（261例）、金門縣（136例）、澎湖縣（130例）、連江縣（27例）。

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新增248例境外移入個案中，為143例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80歲多歲，分別自美國（5例）、越南、韓國、中國、德國、新加坡及日本（各2例）、葡萄牙、義大利、印尼、奧地利（各1例）移入，另227例感染國家調查中。入境日期介於今年6月23日至7月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,408,857例確診，分別為18,186例境外移入、4,390,617例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,531例COVID-19死亡病例，其中8,516例本土，個案居住縣市分布為新北市1,928例、台北市1,001例、台中市824例、高雄市773例、台南市648例、桃園市641例、彰化縣493例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣241例、基隆市203例、嘉義縣179例、苗栗縣177例、宜蘭縣171例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、台東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

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