罷免羅廷瑋還差1萬7千份 布條被剪、志工被譙仍要拚

台中罷免羅廷瑋志工，昨天擺攤連署卻遭一名男子辱罵、威脅，已向警方報案提告恐嚇、公然侮辱。（「敲羅行動」罷團提供）

2025/04/06 11:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中公民團體發起罷免第6選區國民黨立委羅廷瑋進入熱戰，「敲羅行動」罷免團體今天指出，昨天接連出現罷免宣傳布條遭毀損，以及志工遭人罵5字經、恐嚇的情形，因距離4萬份的連署目標還差1萬7千份，志工雖備感壓力、落淚，但表示為了下一代，仍要勇敢站出來，目前也已經由市議員江肇國協助罷團報警處理。

「敲羅行動」罷免團體表示，距離第2階段4月25日連署截止日時間越來約接近，志工都把握時間努力宣傳，不過一面懸掛在三民二路的罷免布條，前一晚才剛由志工掛上，沒想到隔天清晨就發現遭人惡意剪毀。該布條由志工合力設計、自費印製，本想喚起市民關注羅廷瑋罷免案，如今卻慘遭破壞。

請繼續往下閱讀...

此外，昨晚罷免團體在向上市場外的中一中藥行前擺攤時，卻無端遭一名男性機車騎士辱罵與恐嚇，該男子對著現場的志工連續大罵「幹X娘X歪」，離開後又嗆聲「給你去死啦」，讓現場志工感受到人身安全遭受威脅，目前已報警處理，並將提供事證提告恐嚇與公然侮辱。

罷免團體表示，這些投入罷免行動的志工大多是一般市民、學生、媽媽甚至是上班族，他們白天上班、晚上還要排班擺攤。憑藉的是一股對民主的信念，並且希望下一代會更好！強調罷免不是一場輕鬆的行動，更不是有權有勢者才有資格發起的機制，而是憲法保障每位人民的正當權利。

罷免團體表示，到昨天為止，已收回的連署書約2萬3千份，因到截止日4月25日只剩下不到3週，但距離目標4萬份，還差約1萬7千份連署書。現在急需更多市民們在關鍵時刻挺身出來簽連署書，減輕第一線志工的壓力，讓他們減少暴露在辱罵與恐嚇中的風險。

台中罷免羅廷瑋志工，昨天擺攤連署卻遭一名男子辱罵、威脅，志工難過落淚。（「敲羅行動」罷團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法