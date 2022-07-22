國內經歷BA.2大流行 專家估抗體對BA.2.75保護力勝BA.5

Omicron BA.2.75至少現蹤15國。（冠狀病毒示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

2022/07/22 21:16

〔記者林惠琴／台北報導〕近期日本、南韓、新加坡等地陸續出現Omicron BA.2.75病例，我國今也宣布出現首例境外移入，但專家認為，國內甫經歷一波BA.2大流行，合理推測染疫者抗體預防BA.2.75效果會高於BA.5，且從目前入境者多以歐美為主分析，BA.5造成疫情再起風險較高。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.75主要是在原本BA.2的基因上，增加16個突變位點，其中9個位在S蛋白，而S蛋白與疫苗設計標的、染疫後產生抗體最主要作用的地方相同，因此全球專家提出警訊關注這些突變位點是否導致疫苗效力變差，以及是否增加病毒與細胞親和力造成傳播力提高，世界衛生組織則指尚須研究證實傳染力及致重症機率。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，BA.2.75最早於今年5月發現，已於印度快速傳播成為主流株，並於英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、印尼、泰國等至少15國報告病例，但可能低估。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌指出，初步估計BA.2.75傳染力很強，但嚴重性不強，且國內這波大流行是BA.2，而BA.2.75就是由BA.2發展出來，合理推測染疫者抗體對於預防BA.2.75的保護力，會比BA.5更高。此外，BA.2.75現流行地為印度，BA.5則是歐美，以台灣入境者分析，BA.5造成疫情再起風險高於BA.2.75。

邱南昌認為，BA.5的R0值（基本再生數）、感染者可傳染人數平均值可達18至19，若是旅客入境時病毒量未達標、檢驗偵測不出來，且無症狀，在社區傳出去的風險就較高，從趨勢上來說，傳出去是必然，關鍵是時間點。

邱南昌指出，相較於國外疫情發生已一段時間，染疫者抗體下降，國內疫情則是發生不久，這波以BA.2為主的流行，感染者體內抗體猶存，對於BA.5多少有保護力，因此現在BA.5進來的話，預估爆炸程度不會像其他國家這麼嚴重，結論就是不用太緊張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法