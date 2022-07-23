中重症+171 增5例兒童MIS-C均無慢性病

指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

2022/07/23 14:53

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增中重症仍破百，單日新增171例，包含115例中症、56例重症，其中5例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）均無慢性病史；死亡再增53例，最年輕的30多歲男性，無慢性病史，確診隔天死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，新增53例本土病例死亡個案，為34例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、49例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月7日至7月20日，死亡日期介於5月19日至7月20日。

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最年輕為30多歲男女，其中男性個案曾打3劑疫苗，無慢性病史，7月17日確診，18日死亡，死因為新冠確診、心肺衰竭；女性個案未打疫苗，有顱內出血史、長期臥床，因症就醫採檢於6月5日確診，6日死於肺炎併心肺衰竭。

至於特殊重症，新增5例MIS-C，莊人祥說明，個案都沒有慢性病史，包含2男3女，介於1至10歲。

其中，1歲大男童於6月16日快篩陽性確診，7月11日起發燒，13日手腳出疹，食慾、活力下降到急診，疑似MIS-C住院，心臟超音波顯示有冠狀動脈擴大，16日症狀持續、轉入加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況已好轉於22日出院。

2歲女童於5月16日PCR檢測陽性確診，7月14日發燒到診所就醫，16日發燒到醫院門診，當日入住兒童病房，接續4天均有發燒情形，出現尿量減少、凝血功能異常、發炎指數升高，醫院開立類固醇與升壓劑治療，19日因為意識昏睡、低血壓，轉至醫學中心兒童加護病房，目前持續插管接呼吸器治療。

4歲女童於5月3日PCR檢測陽性確診，6月4日起發燒，6日全身紅疹，7日紅眼、食慾下降，8日就醫疑似MIS-C轉急診，因血壓偏低收治加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後續病況好轉已出院。

5歲女童於6月22日快篩陽性確診，7月13日起發燒，14日嘔吐、活動下降至急診，疑似MIS-C住院，住院後持續發燒，出現結膜炎、皮疹、草莓舌等症狀，16日因血壓不穩定轉加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物，病況改善，18日轉入一般病房，目前仍在一般病房觀察。

10歲男童於5月23日確診，7月14日起發燒，15日食慾下降、腹痛、腹脹、乾咳，17日到急診，檢查發現有草莓舌、全身皮疹、凝血功能異常，疑似MIS-C住院，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。

目前12歲以下兒童重症累計115例，包含51例MIS-C、24例腦炎、19例肺炎、8例哮吼、敗血症與共病各3例、1例心肌炎、6例家中死亡，其中24例死亡，包含8例腦炎、4例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，6例到院前死亡。

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