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    變異株威脅疫情再起時間點 莊人祥：預估8月中旬左右

    外界關注疫情再起的時間點，指揮中心發言人莊人祥表示，目前預估落在8月中旬左右的可能性較高，但根據疫情變化，未來隨時可能修正。（圖由指揮中心提供）

    外界關注疫情再起的時間點，指揮中心發言人莊人祥表示，目前預估落在8月中旬左右的可能性較高，但根據疫情變化，未來隨時可能修正。（圖由指揮中心提供）

    2022/07/22 15:05

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內陸續出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron亞型變異株BA.5、BA.4及BA.2.75病例，外界關注疫情再起的時間點，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前預估落在8月中旬左右的可能性較高，但根據疫情變化，未來隨時可能修正。

    外界對於疫情再起有各種預估，指揮中心指揮官王必勝說明，數理模型推估的各種模型不同，推估出來的落點也不同，預計7月底反轉的機會小一點，會不會在8月？坦言「有可能」。他指出，反轉就是人數變多，但會多到多少，各種說法都有，目前就是嚴密監測，專家意見都會參考。

    對於8月可能再現一波疫情，莊人祥說明，疫情反轉除了與BA.5等變異株升高有關外，也與人流增加有關，至於到底何時反轉？坦言都很難估，目前大致上以8月中旬左右可能性較高，但都還只是初步的估計，未來都有隨時修正的可能。

    根據指揮中心統計，今年1月1日至7月21日，累計本土病例達到432萬9914例，其中，中重症1萬9883例，其中，死亡7625例。

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