4歲女童腦炎歿 發病到過世僅5天

今年以來至7/21本土病例分析

2022/07/23 05:30

病例緩慢下降 本土+23813 染疫亡+86

〔記者林惠琴、楊媛婷／綜合報導〕本土武漢肺炎昨新增確診二萬三八一三例、中重症一七八例，均較前一天下降，新增一例三歲男童罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），但已轉出加護病房，而死亡再增八十六例，則較前一天略增，其中，年齡最小的是四歲女童，染疫併發腦炎死亡。

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本土病例昨新增以新北市四一四○例最多，其次是台中市二八四六例、桃園市二五六二例、高雄市二五一三例、台北市二三五二例，再來是台南市一八七七例、彰化縣一○八九例，其餘縣市不到千例。

國際疫情上升 境外移入增280例

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，昨病例少了一點，延續緩慢下降的速度，境外移入多一些、新增二八○例，與整個國際疫情上升一致。

中重症昨新增一七八例也略降，包含一○九例中症、六十九例重症，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中，有一例特殊重症為三歲男童，無慢性病史，五月十四日曾經確診，隔約兩個月，七月十四日出現全身皮疹、發燒、喉嚨痛、紅眼，十六日至急診懷疑MIS-C住院，廿一日已由加護病房轉至一般病房，病況穩定。

不過，死亡昨新增八十六例則呈現略增，其中，年齡最小的是四歲女童，有代謝性疾病，七月十五日發燒、喉嚨痛至診所快篩陽性，十六日食慾、活力下降且嗜睡，十七日至急診檢查疑似腦膜炎收治住院，住院當天因嘔吐及呼吸費力、胸凹等插管使用呼吸器，過程中突發癲癇重症及神經性休克提供抗癲癇藥物及升壓劑，但病況仍惡化於十九日死亡，死因為急性腦炎。

目前十二歲以下兒童重症累計一一○例，包含四十六例MIS-C、廿四例腦炎、十九例肺炎、八例哮吼、敗血症與共病各三例、一例心肌炎、六例家中死亡，其中廿四例死亡，包含八例腦炎、四例肺炎、敗血症與共病各兩例、哮吼與心肌炎各一例，六例到院前死亡。

今年本土病例累計四三五萬餘例，中重症有一萬九八八三名，其中，七六二五人死亡，全年齡層染疫致死率○．一八％，零到九歲兒童染疫致死率為○．○○四％，和之前相當。

指揮中心昨公布本土武漢肺炎新增確診二萬三八一三例、中重症一七八例，均較前一天下降（指揮中心提供）

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