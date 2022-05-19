非洲豬瘟攻尼泊爾 農委會：入境旅客帶疫區豬肉製品最重罰百萬

亞洲多國都已淪為非洲豬瘟疫區。（路透）

2022/05/19 12:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕國際非洲豬瘟疫情仍嚴重，尼泊爾也宣告淪陷。農委會主委陳吉仲今（19日）表示，尼泊爾昨日晚上已通報世界動物衛生組織（OIE）該國發生首例非洲豬瘟案例，是亞洲發生非洲豬瘟的第16國。

農委會防檢局昨宣布，自20日起，若收件人明知郵包的內容物有來自非洲豬瘟疫區郵寄豬肉製品，或首次不知情、又再度被查獲者，將依「動物傳染病防治條例」開罰，首次開罰20萬元、再犯就罰1百萬元；不繳罰鍰者就送強制執行。

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由於尼泊爾已經成為非洲豬瘟疫區，陳吉仲表示，從今天的0時開始，尼泊爾境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，外國人如果不能當場繳清罰款，拒絕入境直接遣返。

陳吉仲說，農委會持續關注國際非洲豬瘟疫情，也請國人保持警戒，昨天跨部會非洲豬瘟中央災害應變中心會議才一再強調疫情的防控，如今尼泊爾也受到非洲豬瘟的入侵，可見國際疫情的嚴峻。所以我們要再次拜託國人，入境旅客切勿違規攜帶豬肉製品；國際郵包寄送更要注意肉製品來源，自5月20日起，境外疫區輸入豬肉製品郵包將進行裁罰；若有發現來路不明肉品，請直接送到防檢局或各地檢疫站、防疫所，或撥打通報專線0800-039-131。

另為了不讓非洲豬瘟病毒隨著違規豬肉製品流入養豬場，現行廚餘規定可於200頭以上豬隻的養豬場蒸煮後使用，不過隨著非洲豬瘟的疫情在全球持續擴散，農委會副主委黃金城表示，已研議全面禁止家庭用廚餘流入養豬場，未來只能用學校機關或軍隊等的廚餘來餵豬，環保署也已建置好施行的配套，但實際上路的時間還要等最後定案：他說，會持續朝著飼料化、集中蒸煮處理化來進行，目前集中蒸煮處理場規劃先在養黑豬較多的屏東、桃竹等地建立。

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