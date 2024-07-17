漁民哭笑不得！巨大豆腐鯊伴游澎湖漁船 小管全被嚇跑

澎湖漁民在姑婆嶼海域作業，意外發現豆腐鯊現身。（民眾提供）

2024/07/17 09:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現是小管盛產的季節，但今年澎湖小管作業區，受到中國海警船突然強力執法影響，無法越過中線以西傳統漁場作業，漁船只能退回海峽中線以東活動捕撈，不僅捕獲數量銳減，價格也水漲船高，現又傳出連豆腐鯊也來「湊一咖」，在姑婆嶼海域與小管船伴游，嚇跑鄰近的小管，讓漁民哭笑不得。

位在海峽中線以西、俗稱金門角海域，一向是澎湖漁船捕撈小管的傳統漁場，長年以來都是兩岸共同作業漁區，並未受到中國禁漁期影響，但今年態勢丕變，中國海警船不僅在領海區登檢澎湖籍漁船，更查扣進入中國福建圍頭軍港漁船，執法線並步步進逼至海峽中線，造成澎湖漁民心生畏懼，只能退縮至中線以東作業，導致小管產量大減，市場價格水漲船高。

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澎湖漁民昨（16）日晚間，在姑婆嶼西邊海域作業捕撈小管 卻意外發現一尾巨大豆腐鯊伴游船邊，也意外地將周遭的小管全嚇跑了，豆腐鯊現身原本令漁民驚喜，但小管群受到驚嚇，加速鳥獸散，真的讓漁民哭笑不得，面對中國海警船步步進逼，又出現豆腐鯊意外攪局，只能無語問蒼天。

根據「台灣百種海洋動物」資料，鯨鯊為全世界最大的魚類，最大體長可達約20公尺（全長），由沿近海到大洋水域都可以發現其蹤跡。2020年6月1日正式被海洋保育署列為台灣的海洋保育類物種。曾多次發現鯨鯊的潛水專業教練葉生弘表示，這尾幼鯨約4-6公尺，應該是看到丁香、白堯等小魚群聚前來大快朵頤，但豆腐鯊不會吃小管。

豆腐鯊全程與漁船伴游，趕走小管群。（民眾提供）

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