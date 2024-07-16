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美國進口牛舌驚見「弓蟲」！ 邊境攔截未流入台灣

一批自美國進口的冷凍牛舌被驗出「弓蟲（Toxoplasma gondii）」感染，全批25.81公斤在邊境就依規定退運或銷毀。 （食藥署提供）

一批自美國進口的冷凍牛舌被驗出「弓蟲（Toxoplasma gondii）」感染，全批25.81公斤在邊境就依規定退運或銷毀。 （食藥署提供）

2024/07/16 11:37

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署今（16日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中一批自美國進口的冷凍牛舌被驗出「弓蟲（Toxoplasma gondii）」感染，為近3年來第二批在美國牛舌中驗出寄生蟲，食藥署副署長林金富強調，這批產品在邊境就被攔截，未流入國內，將持續針對美國輸入的冷凍牛舌採監視查驗，也就是100%檢驗合格後才可以輸入。

林金富說，此批美國牛舌是由英絡國際有限公司進口，被檢出弓蟲感染，全批25.81公斤在邊境就被攔下，將依規定退運或銷毀，不會流入國內市場；根據食藥署統計，近三年來已有2批從美國進口的冷凍牛舌被檢出含有寄生蟲。

2022年8月檢出的寄生蟲為「住肉孢子蟲 （Sarcocystis spp.）」，而最新一批則檢出弓蟲。林金富表示，為了確保食品安全，食藥署對進口的冷凍牛舌、帶骨牛肉、橫膈膜等產品均會進行寄生蟲檢驗，抽驗比率達到100%，防止寄生蟲感染風險。

衛福部疾病管制署資料顯示，人體免疫功能正常感染弓蟲通常都是良性、沒有症狀，少數急性感染者會出現淋巴結腫大、倦怠、衰弱及中度發燒等症狀；值得注意的是，若懷孕婦女在沒有抗體狀況下感染弓形蟲，會有傳染給胎兒的危險性，尤其懷孕初期感染恐造成流產或死胎。

疾管署也提醒，肉類食用前要以66℃以上加熱或煮熟，肉類貯於-20℃滿24小時，在烹調的過程中應避免試吃，接觸過生肉的手和廚具要徹底清洗，此外，孕婦應避免接觸不明來源的貓和清理貓沙，如需清理應戴手套並洗手，都可預防弓蟲感染。

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