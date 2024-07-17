新竹董事長座車ETC綁定董娘信用卡 女特助香閨外停3小時洩姦情

新竹董事長座車ETC綁定董娘信用卡，女特助香閨外停三小時洩姦情。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/17 09:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市謝姓董事長的座車ETC綁定是妻子的信用卡，結果在新竹縣竹北停車長達3個多小時，董娘赫然發現是董事長特助香閨旁，一舉戳破老公姦情，向新竹地院訴請休夫，法官判准。

結婚30年的陳姓董娘說，先生謝男轎車ETC繳費方式，是綁定她的信用卡，去年3月她接獲訊息通知，先生的車停放於新竹縣竹北市某停車場達3小時，她赫然驚覺董事長特助許女住處緊鄰該停車場。

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後來她質問先生，謝男先謊稱係前往新竹市工作，她把ETC停車訊息說出後，謝男改稱跟許女拿東西，後來她發現先生曾陪許女至桃園賞車，還參與許女住處裝潢設計、一同用餐與看棒球比賽。

謝男則說妻子所猜測議論情事，絕非事實，僅屬一般正常同僚之間與工作上聯繫與往來。

女兒作證說，父親跟員工許女有不當的關係，會私底下約出去見面，去汽車旅館，母親發現之後，有要求父親處理這段關係，父親答應了，但事後2人仍繼續勾搭，母親就請父親搬離。

法官審酌雙方有因謝男疑似曖昧之交友狀況、金錢糾葛等議題各自堅持，加上分居兩地，現臨訟之際仍相互攻訐不己、各自指摘互不相讓，致本就岌岌可危的婚姻關係再生距離、火上加油，致分居迄今、彼此感情趨於淡漠，婚姻已有重大破綻，妻子堅持已無維持婚姻意願，最後判准離婚。

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