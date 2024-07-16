墾丁「高架」陸蟹廊道獲獎 公路局盼持續還路於蟹

公路局陸蟹廊道獲獎，陸蟹能順利渡海。（公路局南分局提供）

2024/07/16 12:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「TWBA台灣生物多樣性獎」，交通部公路局南區養護工程分局（以下簡稱南分局）榮獲金級獎（非營利事業組）；恆春半島台26線香蕉灣路段高架護蟹受到肯定。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「TWBA台灣生物多樣性獎」，被譽稱臺灣永續奧斯卡之美名，是國內永續績效的標竿獎項之一。

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本次獲獎為恆春半島台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，曾紀錄陸蟹種類高達62種，為全台95%陸蟹種類集中熱區。

陸蟹降海釋幼被大量路殺的問題，近年來受到社會大眾的重視，南分局亦吸收國內專家學者的建議，開始逐步規劃降低陸蟹路殺的保育工作，自2017年將香蕉灣湧泉一處排水涵洞改造成具輔助攀爬設施的「陸蟹廊道1.0」，引導海岸林陸蟹降海釋幼。2023年在道路下方設置世界上第一個架高式共36道連續性「陸蟹廊道2.0」，亦為第一個廊道穿越率達50%的友善陸蟹設施。

2024年以咕咾石與漂流木鋪設於陸蟹廊道內，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。

南分局長陳貴芳表示，陸蟹的存在可以幫助維持豐富的海岸林樣貌，提升生物多樣性，也加快營養物質分解，使能量更快進入到生態系中，促進陸地、濕地及海洋間的能量流動，生生不息。因此，在道路工程規劃設計方面，南分局長期致力於兼顧生物多樣性及生態環境，以營造萬物平權的幸福公路。

公路局陸蟹廊道獲獎，高架護蟹工程是台灣首見。（公路局南分局提供）

公路局陸蟹廊道獲獎。（公路局南分局提供）

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