堵非洲豬瘟 郵包有疫區豬肉 收件人累犯可罰百萬

為加強防堵非洲豬瘟，防檢局會派員直接拜訪違規豬肉製品包裹的收件人，提醒收件人要告知寄件人，未來不可再寄送類似產品。（移民署提供）

2022/05/19 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕為防堵非洲豬瘟，農委會防檢局宣布，五月廿日起，若收件人明知郵包的內容物有來自非洲豬瘟疫區的豬肉製品，或首次不知情又再度被查獲者，將依「動物傳染病防治條例」開罰，首次廿萬元、再犯罰百萬元，不繳罰鍰者就強制執行。

不繳罰鍰者 強制執行

為加強防堵非洲豬瘟，防檢局不僅會派員直接拜訪違規豬肉製品包裹的收件人，提醒收件人要告知寄件人，未來不可再寄送類似產品，自廿日起，若收件人再犯，將有罰則，除重申停止自非洲豬瘟疫區以郵遞寄送方式輸入豬肉產品（指豬肉與豬肉加工產品，犬貓食品、調製動物飼料及動物園性產品不限），若國際郵包中有非洲豬瘟疫區的豬肉製品，首次查獲罰廿萬元，再次查獲就罰一百萬元；若郵包的收件人不是輸入人，或是非故意的首次輸入者，不會開罰。

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防檢局副局長徐榮彬舉例說明，若請親戚從中國寄送衣物，包裹夾帶中國當地的豬肉製品，因當事人並不知情，第一次不會開罰，若再發生會開罰廿萬元。若是直接請親戚從中國寄送香腸、臘肉到台灣，首次就罰廿萬，再犯罰百萬。

還有一種情況，若是在中國拍賣網站購買包包、衣物，若賣家在郵包中夾帶豬肉製品當成贈品，台灣買家因不知情，也不會開罰，但若又發生類似情況，買家須舉證曾向賣家反應不可寄疫區豬肉製品，才會免罰。

亞洲國家除日本、台灣外，其他國家都是疫區；歐洲如立陶宛、比利時、烏克蘭、義大利、希臘等也是疫區。

違規輸入 來自中國最多

防檢局統計，從去年九月到今年四月，關務署查獲國際郵包違規輸入肉類製品等動物產品有五百六十九件，共五四二．六七公斤，其中來源以中國（含港澳）最多，其次為泰國、越南、菲律賓；違規的肉類製品中有四十二件驗出帶非洲豬瘟病毒。

我國嚴堵非洲豬瘟病毒，保護我國高達2千億的養豬產業。（資料照）

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