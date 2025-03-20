哈雷重機車主驗車遭刁難「手摸排氣管20秒」中壢監理站道歉了

中壢監理站要求重機車主「手摸排氣管20秒」驗車才可過關，引發爭議。（取材自爆廢公社）

2025/03/20 16:49

〔記者李容萍／桃園報導〕一名哈雷重機車主昨（19日）下午前往公路局新竹區監理所中壢監理站驗車，檢驗排氣管時竟被檢驗人員要求「手摸排氣管防燙裝置20秒」，完成才得以驗車通過，雙方爆發爭執後，車主氣不過同意用手摸排氣管測試並用手機錄影，因手掌通紅被認定不合格，氣得在社群發文質疑遭到刁難，引發網友熱議。對此，中壢監理站今日已主動聯繫車主就相關疑義事項予以說明，並就檢驗人員不當的檢驗流程致歉，同時協助後續檢驗事宜。

這名哈雷重機車主發文表示，昨下午前往中壢監理站驗車，檢驗排氣管環節，向檢驗人員說明重機車上的設備就是「原廠防燙裝置」，沒想到對方刁難「摸非隔熱裝置的排氣管頭段」，竟要他用手觸摸排氣管的隔熱裝置，緊握20秒，如果沒事就驗車通過，最後因他的手掌變紅，被檢驗人員認定驗車不合格。

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此影片曝光後，網友熱議留言「看就知道故意在搞人的」、「支持車主申訴，讓這種人離開工作崗位，態度輕浮隨便，被人挑戰有自己站不住腳，到底用手檢驗是哪門子鬼東西」、「這個人的嘴臉一定要這樣？」還有網友酸「台灣的驗車領先全球」。

對此，中壢監理站長田文斌今日向這位哈雷車主致歉，並表示，依道路交通安全規則附件15規定，機車變更排氣管應有排氣系統（簡稱排氣管）隔熱防護裝置，以避免機車於正常騎乘或停放時碰觸乘坐者或行人，發生危害。該車經檢驗人員查核，排氣管隔熱防護裝置與原出廠配備（車輛型式安全審驗）明顯不同，排氣管亦未安裝適當的隔熱防護裝置，不符前開附件規範，致產生上開爭議。

此案檢驗過程中，檢驗人員請車主以手碰觸排氣管的方式非檢驗的必需程序，確有不當，中壢站將立即檢討車輛檢驗實務流程，並加強同仁教育訓練。

中壢監理站要求重機車主「手摸排氣管20秒」驗車才可過關，車主因為手掌變紅了未過關。（取自我是中壢人）

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