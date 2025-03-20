農業部提改進農業土壤管理自願減量方法學 環境部審議通過

環境部通過農業部提出的「改進農業土壤管理」自願減量方法學，未來土壤黃碳計算將更有依據。圖為草生栽培火龍果園。（資料照）

2025/03/20 16:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今天（20日）審議通過農業部去年2月申請的「改進農業土壤管理」自願減量方法學，農業部說，可讓土壤增匯有正式管道轉換為自願減量額度，也提供明確土壤增匯行動指引，可透過提升土壤有機碳儲量達到移除溫室氣體效果，認為是對台灣農業永續發展與減碳邁重要一步。

環境部陸續通過農業部所提出的「加強森林經營」及「竹林經營」2項森林碳匯方法學，現在又新增改進農業土壤管理方法學，為自然碳匯再增生力軍，農業部永續司說，土壤增匯的原理是透過有機質持續投入並減少土壤擾動，使有機質經腐化過程逐步轉化為難以分解狀態的腐植質，以增加土壤有機碳，土壤有機質增加也能同時提升土壤健康程度，達到移除大氣中溫室氣體與提升農業生產雙重效益，增強農地對極端天氣的適應力，強化我國糧食生產韌性，不過土壤有積碳的累積過程緩慢，因此需要長期的規劃。

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永續司副司長黃新達說，農業土壤管理方法學是參考國際操作實務並依據國內農產業特性設計適用國內之方法學，操作項目涵蓋多項田間管理措施，如施用有機資材、減少耕犁、作物殘體回田、草生栽培、休耕轉種綠肥等，並參考國際共通性原則，規範專案操作不得造成產量減產逾5％，以避免為了減碳損及農業經營本質，該方法學制定後，未來企業想透過農田土壤計算碳匯有更明確依據，可鼓勵企業與農民團體參與自然碳匯作為，助攻我國2050年淨零排放目標。

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