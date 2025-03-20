少子化浪潮下 高市仁武區人口自然增加率連14年正數

仁武區新建社區乾淨整齊，房屋新穎且有房價優勢。（記者洪臣宏攝）

2025/03/20 16:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕少子化浪潮來襲，高雄市仁武區自然增加率（出生率－死亡率）卻連續14年正數，高市唯一，相關單位指出，仁武區遷入人口快速增加，青壯年人口比例高於各區，出生率較高，預估明年第一季就會突破10萬大關。

根據仁武戶政事務所資料，仁武區去年自然增加率為千分之1.3，青壯年比率（30至55歲）43.66%，都顯示青壯人口快速移入趨勢；目前人口有9萬9158人（截至2月底），其中八卦里已達2萬3千餘人，為高市第6大里。

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仁武區區長陳瑞勇指出，仁武區交通網便捷、生活機能佳，與三民、左營區僅民族路之隔，房價卻相對優勢，且生活空間更為寬廣，成為年輕人購屋選擇熱點，因而保有較高的出生率。

隨著半導體S廊帶建立，陳瑞勇表示，政府大手筆投入仁武區交通、防洪等基礎建設，今、明年將有11.2億元相關工程陸續展開。

市議員江瑞鴻則說，八卦、大灣、灣內及赤山等里都還有新建案推出，未來隨著仁武產業園區、台積電員工進駐，人口還會不斷增加；他指出，仁武、灣內、八卦及登發國小的學生人數接近飽和，建議停止八卦地區學校預定地解編，預留建校空間。

他還說，因應仁武區人車增加，國道1號接國道10號的交流道等相關系統，必須盡早檢討改善，以免國道7號通車後，仁武區及榮總一帶的交通更為擁擠。

仁武區年底將新增1處公托，為該區第4所，有家長指出，灣內公托收托名額28人，到年底已有1、200人排隊，僧多粥少，致私立幼兒園如雨後春筍。

市長陳其邁本月6日主持「仁武灣內公共托嬰中心」開幕，當地里長當場反映增加收托名額，陳其邁回應，原本預計任內高市公托達85所，但「計畫趕不上變化」，未來可能會調整，也許數量會超過。

灣內國小公共托嬰中心是高雄首處結合新建校舍設立的公托。（記者洪臣宏攝）

灣內公托為仁武區第3所，資源完善，地方盼能有更多公托及收托名額。（記者洪臣宏攝）

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