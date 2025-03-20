陸委會公布武統影片打臉中配「亞亞」 梁文傑：處分已經決定

陸委會會發言人梁文傑強調，「有沒有鼓吹武統，這個都不用辯論」，該案處分已經決定了。 （記者陳鈺馥攝）

2025/03/20 17:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配網紅「亞亞在台灣」劉振亞鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。劉女今天上名嘴謝寒冰直播辯稱，從未主張武力統一；陸委會首度公開播放「亞亞」所攝武統影片，發言人梁文傑強調，有沒有鼓吹武統，這個都不用辯論，該案處分已經決定了。

謝寒冰邀請劉振亞親上火線說明，她聲稱，從媒體爆出要廢止居留權，大概是3月11日晚上，網路上各種媒體、名嘴、網紅開始出現「一些假新聞」，對她個人產生非常大的網路暴力，也對她人權很大的傷害。

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劉振亞指稱，自己本身家庭生活在台灣，中國那邊也有自己的家人，自己從來至始至終都沒主張過武力統一。

針對劉女自稱是講「和平統一」，政府是否撤銷處分？梁文傑在例行記者會回應，關於她有或沒有，移民署已經清查過了，陸委會這邊可以放一段「中國台灣網」影片。

劉振亞在影片中嗆聲，「中國人民解放軍東部戰區，組織戰區的陸軍、空軍、海軍、火箭軍等兵力，圍著台導周邊展開『聯合利劍-2024A』演習。從地圖上可以看得出來，台島周邊都被圍了嚴嚴實實，海域、空域都插翅難飛」。

劉振亞叫囂，「東部戰區發布的『越海殺器』組合，你們都看了嗎？海報全部用的都是繁體字，這是害怕『老賴們』看不懂特地用的，真的是很細節！這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強，最具攻勢的演習，捍衛國家主權時刻準備著，也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。

梁文傑批評，這是中國台灣網的影片，該網屬性大家都知道，如果她不是這樣言論，該網不會PO出這個影片，「裡面有無鼓吹武統，這個都不用辯論」。

關於「亞亞」一案，最多只能廢止居留許可？梁文傑說，只能依法行事，台灣不可能像中國一樣任意把人拘留、關押、判刑，這是台灣無法做的，最多只能這樣處理，「如果不認同台灣，就請你離開」。

梁文傑強調，劉振亞這個案件，移民署已經在3月12日發出處分書，他不確定劉女幾號收到，但文到10日之內必須離境。該案處分已經決定了。

影片網址：https://www.facebook.com/share/v/1B2ZKMoZ9G/

中配劉振亞在影片中叫囂。（擷取自中國台灣網）

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