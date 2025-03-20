捷運汐東線動工！汐止至內湖通勤省半小時 可串接民生線、基隆捷運

汐東線廿日舉行開工動土典禮。（記者董冠怡攝）

2025/03/20 16:54

〔記者董冠怡／新北報導〕汐止人期待23年的捷運汐止東湖線，站點涵蓋SB10至SB15，去年底發包簽約、今天舉行開工動土典禮。市長侯友宜表示，總經費376億元，預計2032年完工通車，尖峰從汐止到台北市內湖區節省半小時，舒緩交通噩夢，未來還能串接民生線、基隆捷運，三者機電系統一致，屆時往返基隆八堵、汐止、南港或大稻埕，一車到底不用換車，且可於9個站點轉乘台鐵、板南線等6線。

侯友宜指出，9站6線轉乘包含SB14、SB22站點轉乘台鐵汐科、八堵站；SB31、SB32轉乘板南線南港站、南港展覽館；SB04、SB10轉乘文湖線中山國中、東湖站；SB07轉乘環狀線東環Y35（位於內湖區）；SB03轉乘中和新蘆線行天宮站；SB02轉乘淡水信義線雙連站。汐東線動工之外，民生線綜合規劃提送中央審議中，核定後便可動工興建，估需9.5年。

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侯友宜也說，基隆捷運對基隆、新北都很重要，除了派出市府團隊溝通，也隨時與基隆市長謝國樑通話掌握狀況，回應基隆人的訴求。基本設計工程經費已報中央核定，喊話中央支持、盡速通過，讓工程順利發包，希望今年核定、開工，目標2033年完工。

侯友宜提到，為了縮短捷運施工時間，市府兩年前先行啟動要徑工程，排除主體工程可能遇到的障礙，包括拓寬道路、管線遷移等，減少交通黑暗期，目前要徑工程進度36.92%，也會不斷滾動檢討整體交通維持計畫，將配套措施執行到位。

市府捷運局長李政安說明，汐東線全長5.56公里，新北市境內4.75公里、台北市佔0.81公里，設置6座高架車站、1座機廠（緊鄰SB11），於出入口共設置3座捷運共構開發大樓（SB11、12、15），社后機廠也採捷運開發方式設置共構機廠。SB10至SB15（東湖至汐止）各別以磚、樹、茶、森為主題設計車站建築風貌，並融入在地歷史文化意象。

李政安指出，捷運開發區SB11基地面積3萬6046坪，預估興建地上34層、地下5層；SB12基地面積2829坪，預估興建地上33層、地下5層；SB15鄰近區公所，基地面積4103坪，預估興建地上30層、地下5層。3處預估可以引進投資504億元，完成後包含住宅、商辦，將引進1.8萬名人口進駐，提升汐東線運量。

此外，汐東線會與文湖線東湖站聯通轉乘，設計2座跨越國道1號的聯通空橋，延伸服務康寧街居民通勤；此外，全國首座跨河捷運共構橋新社后橋的橋體結構已預留軌道底座及鋼架，汐東線可直接進行軌道及附屬設施施工。捷運局補充，統包工程開工後，6個月內進行地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫等前置作業，預計9月開始圍籬與基樁施工。

立委廖先翔說，汐東線是汐止人期待20多年的地方重大建設，從他唸小學時就聽過要蓋捷運，但這條線只是起頭，未來還要串連基捷跟民生線，讓在地居民真正融入大台北的捷運路網，鄉親都非常期待，也會持續替民眾監督施工進度，確保如期、如質完工。

汐東線串接基捷、民生線，未來可延伸至八堵、大稻埕。（新北捷運局提供）

汐止人期待廿多年的捷運汐止東湖線，站點涵蓋SB10至SB15，設置6座高架車站。（記者董冠怡攝）

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