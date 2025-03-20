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    高鐵裸拍露三點！ 網美「自首」求饒：拜託鞭小力一點

    吳女是色情網紅，經常在社群網路上PO文分享大尺度裸露影像。（圖擷取自Therads）

    吳女是色情網紅，經常在社群網路上PO文分享大尺度裸露影像。（圖擷取自Therads）

    2025/03/20 17:04

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕228連假期間，一名吳姓色情網美在高鐵拍下三點全露照片並Po網，引發乘客不滿。該名網美昨（19）日在社群PO文「自首」表示，她就是拍高鐵露出系列的當事人，深思熟慮後，要為她的行為鄭重道歉，以後會慎選地點，也求大家放她一條生路。

    有媒體接獲高鐵乘客爆料，表示吳姓網美在228連假期間搭乘高鐵時，不顧車廂其他乘客以及有無未成年人在場，竟露出下體、胸部自拍，並PO網分享。據查，吳女是色情網紅，經常在社群網路上PO文分享大尺度裸露影像。

    吳姓網美昨（19日）在X、Threads等社群po文，開頭就大喊「我錯了！」她表示，她要舉手承認，她就是228當天在高鐵上拍攝露出系列的當事人，經深思熟慮後，她決定先刪除當時文章再出來道歉。

    吳姓網美說，這次選擇的地點是高鐵有許多未成年小朋友，而她的行為也對高鐵上的乘客造成困擾，她要鄭重的道歉，未來在拍攝野外露出系列的地點，她也會更加謹慎地選擇，避免造成觀感不佳或者影響到他人。最後她也表示：「求各位大大給條生路，小的真的知錯了！（開放留言區吐槽，但拜託鞭小力一點）。」

    該名網美昨（19）日在社群PO文「自首」表示，她就是拍高鐵露出系列的當事人，深思熟慮後，要為她的行為鄭重道歉。（圖擷取自Threads）

    該名網美昨（19）日在社群PO文「自首」表示，她就是拍高鐵露出系列的當事人，深思熟慮後，要為她的行為鄭重道歉。（圖擷取自Threads）

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