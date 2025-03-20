打臉黃珊珊競選小物非政治獻金 李俊俋：柯文哲早知要申報

監察院秘書長李俊俋。（資料照）

2025/03/20 16:49

〔記者謝君臨／台北報導〕對於民眾黨政治獻金善後小組召集人黃珊珊今指出，民眾黨前主席柯文哲舉辦的演唱會，與木可販售競選小物所得並非政治獻金。監察院秘書長李俊俋強調，目的是選舉募款的都視為政治獻金，都要申報收入和支出。他也提及，柯於2018年競選台北市長時競選小物部分通通有申報，為何2024年就不知道要報？

李俊俋表示，黃珊珊說競選小物和演唱會是商業行為，但其實不是，目的是選舉募款的話，其實都視為政治獻金，從過去至今都是如此，競爭小物也是、演唱會也是、演講會都是，都視為政治獻金，所以都要申報收入和支出。此外，演唱會部分，是收入、支出都沒有報；競選小物的話，沒有報收入，但是有報支出。

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李俊俋指出，其實柯文哲早在2018年就知道競選小物的收入、支出都要申報，柯當年在選台北市長時，其競選小物通通都有申報政治獻金的收入和支出，「為什麼到了2024年就不知道要報？」這才是最大的問題。

對於黃珊珊指控監察院不讓他們補正資料，李俊俋說，「政治獻金法查核準則」第5條規定很清楚，「監察院查核政治獻金之收支情形，以查核程序開始時之資料為準。」換言之，只要一開始查核，就不能再更改。

李俊俋進一步說明，柯文哲第一次申報是去年4月7日，那監察院認定他並未填好，翌日予以退件；第二次申報是7月初，同月15日監察院公報就登出去了，接著8月12日因為有人檢舉，監察院就開始查，所以依據「政治獻金法查核準則」第5條規定，8月12日以後就不能再更改了。

李俊俋表示，民眾黨講了二次，第一次是去年10月要來函說要補正，但首先是已經超過8月12日，無法補正；其次是它根本沒有柯文哲的授權。他強調，政治獻金專戶是柯文哲本人，不是民眾黨政治獻金專戶，所以必須有柯的授權，所以監察院就沒有受理。

李俊俋指出，到了今年1月14日，柯文哲當時短暫交保有委託黃珊珊，因為政治獻金調查要請當事人說明，但當時柯被羈押禁見，調查就暫停，而後黃帶著柯授權的委託書赴監察院遞狀說明，黃有說還要補正政治獻金資料，但我們說很抱歉就不能改了，因為超過去年8月12日開始查的時間，就是如此。

對於黃珊珊稱將提起救濟，李俊俋說，救濟是柯文哲的權利，我們沒有意見。

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