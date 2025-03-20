罷免黃健豪「豪成宮」2樓高看板路過不會錯過 吸引二階連署人潮

中五罷團斷健「豪成宮」掛上2層樓看板，相當醒目。（翻攝自臉書）

2025/03/20 16:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕罷免第二階段連署展開，中五選區「斷健」罷團罷免藍委黃健豪在進化北路設置連署站「斷健『豪成宮』」，放上大圖輸出「龍柱」、「香爐」立牌，地上鋪傅崐萁土皇帝照，桌上擺上鳳梨，希望罷免連署旺起來，今天更正式掛上2樓高的大型看板「豪成宮」、招牌「第二階段連署已開始」公告周知。

斷健罷團幹部「台灣衣美局」指出，第五選區選民結構偏藍，選民仍在觀望，也擔心被查水表，為了加強氣勢，連署站設立斷健「豪成宮」，也讓宮廟意象能更完整，讓民眾感覺連署站有親切感，還有支持者送上一對站獅加持，邀請民眾來連署，領取罷免符咒過火。

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「台灣衣美局」說，大型豪成宮看板掛上，讓連署民眾走過、路過，不會錯過，非常顯眼，號召民眾來豪成宮參與連署，增加連署量，強調第二階段連署量其實僅剩約1個月，時間緊迫，號召「10萬北北屯，台中一定贏」，目標10萬份連署，讓二階順利通過。

民進黨中央黨部也下達指令各縣市黨部確保公民運動不被國民黨惡意打壓，黨部及縣市議員服務處轉為挺公民的「民主連署站」，成為罷免藍委連署站。

中五罷團斷健「豪成宮」掛上2層樓看板，相當醒目。（翻攝自臉書）

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