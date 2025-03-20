總統明將公告總預算、財劃法修正 國民黨團喊話勿用大惡罷重新取得國會多數

立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/20 17:00

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院12日否決今年度中央政府總預算及「財政收支劃分法」覆議案，總統賴清德將於明（21）日公布。立院國民黨團提醒民進黨政府，勿妄想利用明年財劃法施行前的空檔用大惡罷重新取得國會多數，企圖威權復辟重修財劃法，讓中央財政重回集權又集錢的不合理狀態。

國民黨團表示，這是歷史性的一刻，中華民國地方政府在取得新法源後，對增進全台2300萬民眾的權益及福祉將展開新的里程碑，國民黨團過去一年來的努力終於向前跨出一大步。

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國民黨團表示，最感欣慰的是，地方政府取得新財源後，城鄉發展嚴重的失衡將逐步獲得改善。0到6歲地方政府加倍養、青年（結婚、創業、購屋、育兒）津貼可交由地方政府因地制宜的發放、防（災）洪工程建設不必再切三段，老人健保補助不再有城鄉差距；交通建設給民眾一條安全回家的路，不必再看中央關愛的眼神，卻苦等不到，自己的家鄉自己顧，自己的家園自己建設。

國民黨團呼籲民進黨政府，勿妄想利用明年財劃法正式施行前的空檔，要用大惡罷重新取得國會多數，企圖威權復辟重修財劃法，讓中央財政重回集權又集錢的不合理狀態。

國民黨團指出，台灣是全台2300萬人的台灣，建全、合理的財政收支架構，是中央、地方政府都必須共同維繫及遵守的價值。民進黨政府勿在企圖以釋憲、暫時處分，阻礙地方的發展，這是全民不分藍綠都無法忍受的事。

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