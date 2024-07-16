南科首任女局長上任 鄭秀絨期許打造南台灣最強AI產業生態系

南科管理局新任局長鄭秀絨（右起），在國科會主委吳誠文監交下，從卸任局長蘇振綱手中接過印信。（記者劉婉君攝）

2024/07/16 11:10

〔記者劉婉君／台南報導〕國家科學及技術委員會南部科學園區管理局局長蘇振綱升任國科會常務副主委，原職由副局長鄭秀絨接任，今（16）日上午舉行交接儀式，由國科會主委吳誠文監交。新任局長鄭秀絨致詞時表示，AI趨勢洶湧而來，影響百工百業，宣示「AI新紀元南科不缺席！」將打造南台灣最強的AI產業生態系。

南科管理局新卸任局長交接典禮，上午在南科管理局舉行，歷任局長也回娘家共襄盛舉，園區許多廠商均出席恭賀。

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吳誠文致詞時表示，全台灣的科學園區發展，已成為全世界的焦點，全世界都到台灣來取經，台灣的高科技產業可以發展得很好，如果沒有科學園區是不可能的事情，科學園區的發展經驗非常重要，身邊有一個對台灣科學園區非常熟悉的副主委，如虎添翼，感謝蘇振綱答應擔任國科會常務副主委。

吳誠文指出，總統賴清德宣誓均衡台灣，不只地域均衡，還有產業均衡，利用高科技的產業動力，協助各行各業，包括傳統產業、民生服務及大健康產業等，建立自己的主權AI系統，推動自主的AI產業，不只硬體建置，還有應用服務業，並宣示要從南部開始做起，擴散到北部，創造台灣更大的經濟價值。

蘇振綱表示，3年半以前戴著口罩上任，疫情期間南科爆發性成長，園區從嘉義到屏東，規模從1600公頃成長到2300公頃，員工從8萬成長到9萬，產值從8500億成長到接近1兆6000億，南科已成為世界的南科。他也承諾「南科有事就是我的事」，未來南科有需要，他也會給予協助。

鄭秀絨一度哽咽說，她剛上任時，南科必須拜託廠商來，現在許多廠商想要來，她於86年底到竹科報到，感謝政府開發南科，一群從中央各部會的30歲左右菁英下鄉，其實是回到故鄉，希望創造這麼優質的工作機會，可以讓更多北漂的孩子回到故鄉。

她並許下3個願景，配合賴總統均衡台灣，確保所有新設及擴建都能如期如質完成、持續打造綠色生態園區、並打造AI產業生態系。

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