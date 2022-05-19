台鐵公司化》 王國材：勞資協議明定假日輪班制度

交通部長王國材今日結束自主防疫後，赴立法院交通委員會備詢。（記者鄭瑋奇攝）

2022/05/19 11:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部、勞動部、台鐵局昨日與台灣鐵路工會進行超過9小時的馬拉松協商，雖然有進展但仍無共識，台鐵工會端午節仍不排除要休假。立法委員趙正宇今於立法院交通委員會質詢時表示，他和許多民眾都覺得奇怪，為何台鐵假日一定要用加班方式來處理，不加班就無法運作嗎？要求台鐵公司化後，招考時就要把條件、做法說明清楚，讓他們了解運輸業與一般職務不同，國定假日是後續用補假方式處理。

交通部長王國材表示，事實上運輸業在招考時都有說明假日要輪班，後續擇日補休，不然過年大家都來放假，民眾就沒有高鐵、台鐵可搭乘；不過因為勞基法有國定假日要求勞工上班，要經過勞工同意的規定，所以現行還是有持續優化台鐵停駛後的疏運計畫，4小時內就能全面啟動，但相關計畫是備而不用，還是會以結束紛爭當作最重要目標。

請繼續往下閱讀...

趙正宇表示，這種國定假日不加班導致台鐵無法運作的情況，未來公司化後是否能夠改善。王國材表示，除非是勞資協議把它（國定假日上班擇日補休）簽下來，這部分很多單位都有透過勞資協議載明相關規範，他是希望在台鐵公司化都處理完畢之後，同樣透過勞資協議把假日輪班制度簽下來，減少營運面的不安定因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法