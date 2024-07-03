中和動物之家將轉型新北首座動物長照園區 預計明年7月完工

中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區，今年3月中動工，預計預計明年7月完。圖為完工模擬圖。（新北市動保處提供）

2024/07/03 12:10

〔記者黃子暘／新北報導〕為提升老年、殘疾收容動物長期照護生活品質，新北市府動物保護防疫處自去年起規劃中和動物之家改善工程，今年3月中動工，預計明年7月完工；動保處長楊淑方表示，該工程邀請國外專家與動保團體研商設計，改善動物舍、照護人員及遛狗動線，並增設動物長照復健設施、毛寶貝戶外運動區，提升老年、殘疾收容動物長期照護生活品質，中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區。

動保處說，中和動物之家建於2001年間，因建物老舊且不符合使用需求，因此啟動辦公及室內空間整修、增進動物收容認養服務機能及美觀設計，調整犬舍、長照區、貓舍、醫療室及戶外景觀設計；考量老年、殘疾動物長照需求，使用可調式燈光塑造明亮舒適環境，並根據動物視角開設低矮觀景窗，改建工程也參考國外收容所，增設手動拉索鋁門，讓收容犬隻可直通戶外運動區，並設計遛狗動線減少犬隻緊迫，貓舍則新設認養互動區提升認養率。

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中和動物之家站長黃繼霆表示，中和動物之家收容約242隻犬貓，其中已有19隻犬貓進入長照階段，因為老年動物要投入更多心力照顧，民眾領養意願低，老年動物進入動物之家後大多都只能待到終老；這次改善工程著重於強化長照設施及改善照護動線，也盼提升長照效率，第一期工程預計施作長照區、接待區及貓舍，施工期間將維持園區認養及收容服務機能。

動保處補充，新北市積極推廣認養不棄養、愛護動物觀念，在收容動物高齡化趨勢下，規劃將中和動物之家轉型為長照園區，除了友善動物外，也希望翻轉傳統收容所印象，吸引民眾前來參訪互動，提升認養率。

中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區，今年3月中動工，預計預計明年7月完。圖為完工模擬圖。（新北市動保處提供）

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