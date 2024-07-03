為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中和動物之家將轉型新北首座動物長照園區 預計明年7月完工

中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區，今年3月中動工，預計預計明年7月完。圖為完工模擬圖。（新北市動保處提供）

中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區，今年3月中動工，預計預計明年7月完。圖為完工模擬圖。（新北市動保處提供）

2024/07/03 12:10

〔記者黃子暘／新北報導〕為提升老年、殘疾收容動物長期照護生活品質，新北市府動物保護防疫處自去年起規劃中和動物之家改善工程，今年3月中動工，預計明年7月完工；動保處長楊淑方表示，該工程邀請國外專家與動保團體研商設計，改善動物舍、照護人員及遛狗動線，並增設動物長照復健設施、毛寶貝戶外運動區，提升老年、殘疾收容動物長期照護生活品質，中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區。

動保處說，中和動物之家建於2001年間，因建物老舊且不符合使用需求，因此啟動辦公及室內空間整修、增進動物收容認養服務機能及美觀設計，調整犬舍、長照區、貓舍、醫療室及戶外景觀設計；考量老年、殘疾動物長照需求，使用可調式燈光塑造明亮舒適環境，並根據動物視角開設低矮觀景窗，改建工程也參考國外收容所，增設手動拉索鋁門，讓收容犬隻可直通戶外運動區，並設計遛狗動線減少犬隻緊迫，貓舍則新設認養互動區提升認養率。

中和動物之家站長黃繼霆表示，中和動物之家收容約242隻犬貓，其中已有19隻犬貓進入長照階段，因為老年動物要投入更多心力照顧，民眾領養意願低，老年動物進入動物之家後大多都只能待到終老；這次改善工程著重於強化長照設施及改善照護動線，也盼提升長照效率，第一期工程預計施作長照區、接待區及貓舍，施工期間將維持園區認養及收容服務機能。

動保處補充，新北市積極推廣認養不棄養、愛護動物觀念，在收容動物高齡化趨勢下，規劃將中和動物之家轉型為長照園區，除了友善動物外，也希望翻轉傳統收容所印象，吸引民眾前來參訪互動，提升認養率。

中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區，今年3月中動工，預計預計明年7月完。圖為完工模擬圖。（新北市動保處提供）

中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區，今年3月中動工，預計預計明年7月完。圖為完工模擬圖。（新北市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
受人委託遺棄貓狗 新北動保處開罰！
2015/05/27 20:57

受人委託遺棄貓狗 新北動保處開罰！
寵物環保樹葬 飼主淚讀祭文
2016/04/02 08:00

寵物環保樹葬 飼主淚讀祭文

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
台師大跨校團隊研發寵物漢方 實驗可強骨健身延緩老化
2020/06/16 12:28

台師大跨校團隊研發寵物漢方 實驗可強骨健身延緩老化
屏縣動物之家啟用 總統認養截肢流浪犬
2024/07/01 05:30

屏縣動物之家啟用 總統認養截肢流浪犬

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播