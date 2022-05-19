馬拉松協商討論4議題 台鐵工會：國定假日不加班仍持續進行

昨馬拉松協商討論4議題，台鐵工會表示，目前國定假日不加班仍持續進行。（資料照）

2022/05/19 07:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部、勞動部、台鐵局與台灣鐵路工會昨日下午3點起進行馬拉松協商，一直到今日凌晨才結束。台灣鐵路工會表示，這次主要是針對安全、未來公司化子法、公司資產配置、員工權益問題的勞資四大議題進行協商；不過這次勞資協商僅為初步討論，台鐵工會再次要求資方，務必正視台鐵安全、永續經營、員工安定與保障、改善薪資結構等議題，若資方近期內再不拿出誠信原則及務實態度面對工會訴求，目前推動的國定假日不加班活動將持續進行。

台鐵工會表示，有關安全議題部份，要求設置「安全委員會」，並制定「台鐵安全憲章」作為台鐵未來營運與行車最高標準，以符合大眾對台鐵改革的期待，並拉高層級確保台鐵未來行車安全；這次會中要求「安全委員會」需有基層員工參與，落實安全與執行。未來子法部份，台鐵工會要求必須由勞資雙方共同議定，並提出與台鐵安全、永續經營及員工權益相關子法，必須優先列為討論內容。

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台鐵公司資產配置部份，台鐵工會表示，台鐵負債因配合政府政策所致，交通部希望設置償債基金，要求基金運作及償債後續應合理，另相關資產如車站、軌道路線及其他資產，皆應為台鐵活化挹注票價，達到永續經營，且避免票價高漲。

員工權益問題方面，台鐵工會要求交通部需立即解決目前台鐵員工基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼普遍偏低問題，並以其他國營公司薪資作為調整參考，留住人才避免流失，另外針對乘務人員現行乘務相關津貼盡速法制化。

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