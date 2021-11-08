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    企業捐贈民生物資 補足基隆愛心實物銀行缺口

    「冠軍生醫國際有限公司」今天到基隆市婦幼中心捐贈一批洗衣粉、洗潔精、沐浴乳等民生物資給基隆市政府愛心實物銀行，基隆市社會處副處長駱文章（左）頒贈感謝狀表達感謝。（圖為基隆市政府提供）

    「冠軍生醫國際有限公司」今天到基隆市婦幼中心捐贈一批洗衣粉、洗潔精、沐浴乳等民生物資給基隆市政府愛心實物銀行，基隆市社會處副處長駱文章（左）頒贈感謝狀表達感謝。（圖為基隆市政府提供）

    2021/11/08 17:49

    〔記者俞肇福／基隆報導〕「冠軍生醫國際有限公司」為響應基隆市政府關懷社福邊緣戶的行動，今天下午到基隆市婦幼中心捐贈一批洗衣粉、洗潔精、沐浴乳等民生物資給基隆市政府愛心實物銀行，基隆市政府社會處副處長駱文章代表市府受贈，駱文章頒贈感謝狀致謝。

    駱文章說，冠軍生醫國際有限公司秉持著「取之社會、用之社會」的精神，捐贈洗衣粉1000盒、洗潔精1200瓶、洗髮精與沐浴乳各2400罐，讓實物銀行不只能滿足民眾基本餐食需求，更將平時所需要的民生物資一同補足，尤其在疫情的影響下，民眾申請物資需求也增加，冠軍生醫國際有限公司的捐贈，讓市府的服務更加完備。

    駱文章表示，基隆市愛心實物銀行已轉型為食品及民生用品皆能提供的「實」物銀行；短期目標是希望針對「女性」用品的準備，更符合實際需求。民眾如欲捐贈愛心物資，可電洽社會處02-24201122轉分機2233、2234。如欲了解物資申請方式可逕洽基隆市家庭福利服務中心仁山館02-24376697、安樂館02-24321271、暖七館02-24562677、正義館：02-24213941、基隆市實物銀行02-24333121。

    「冠軍生醫國際有限公司」今天到基隆市婦幼中心捐贈一批洗衣粉、洗潔精、沐浴乳等民生物資給基隆市政府愛心實物銀行，基隆市社會處副處長駱文章（左四）頒贈感謝狀表達感謝。（圖為基隆市政府提供）

    「冠軍生醫國際有限公司」今天到基隆市婦幼中心捐贈一批洗衣粉、洗潔精、沐浴乳等民生物資給基隆市政府愛心實物銀行，基隆市社會處副處長駱文章（左四）頒贈感謝狀表達感謝。（圖為基隆市政府提供）

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