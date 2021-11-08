北市發1500元敬老愛心儲值金 11/15起4大超商嗶卡入帳無限期消費

台北市長柯文哲今與金馬獎雙料影后、「國民阿嬤」陳淑芳共同宣布，自11月15日至12月31日持敬老、愛心卡至四大超商、美聯社嗶卡即可儲值1500元現金，可無限期於悠遊卡支付商店消費。 （記者鄭名翔攝）

2021/11/08 13:37

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府因應疫情三級警戒期間，許多民眾減少外出，導致每月480點的敬老、愛心卡點數權益受損，因此推出愛心敬老儲值金政策，市長柯文哲今與金馬獎雙料影后、「國民阿嬤」陳淑芳共同宣布，自11月15日至12月31日持敬老、愛心卡至四大超商、美聯社嗶卡即可儲值1500元現金，可無限期於悠遊卡支付商店消費。

北市府邀請陳淑芳擔任台北市敬老卡大使，宣傳每月480點的敬老卡可用於搭乘計程車、大眾運輸工具，也可至各運動中心活動筋骨，鼓勵長輩多多外出、延緩老化，凡65歲以上長輩或身心障礙者均可至各區公所申請。

請繼續往下閱讀...

柯文哲表示，疫情最嚴重的5、6月份，北捷使用量只有過往1/4，即便至10月也僅恢復至8成，因此將未發出的敬老點數規劃為儲值金補償，同時作為後疫情時代重要數位轉型，透過無現金交易取代鈔票、銅板的消毒不便，並研議打造長者友善店家，創造銀法經劑，希望藉此使長者能成為台北邁向智慧城市的領頭羊、數位轉型先鋒。

柯文哲宣布，自11月15日起至12月31日止，凡持敬老卡、愛心卡至四大超商、美聯社嗶卡，即可儲值1500元現金至卡片內，長者及身心障礙者即可持卡到悠遊卡支付的商店內消費，無限期使用，且單筆消費金額也從1000元提高至1500元，盼促進後疫情時期的無現金交易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法