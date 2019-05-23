北市一讀恢復發敬老金 柯P大酸：國民黨變賣黨產很謝謝

2019-05-23 08:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上任後大砍重陽敬老金引發熱議，議會國民黨團昨日提出台北市重陽敬老禮金致送自治條例草案，獲民進黨、新黨支持，議會大會一讀通過。對此，柯文哲今早諷刺說，「如果國民黨要變賣黨產發敬老金，當然跟他說謝謝啊！」

今日出訪日本4天的柯文哲在搭機前接受媒體聯訪，被問到重陽敬老金一事。柯文哲表示，從重陽敬老金事件看出台灣雖然號稱是民主社會，但民主跟民粹一線之隔還是要思考，「如果國民黨要變賣黨產發重陽敬老金，當然跟他說謝謝」，但也不是（變賣黨產），這錢全是老百姓稅金。

柯還反問，如果要發敬老金，是要刪掉哪一塊？如果要增加，那就要找財源，所以為什麼會有經濟學，就是因為資源有限，經濟學牽涉到生產和分配。

柯文哲強調，市府一年總預算1600億元這麼多，支出要思考，他也再酸說，「國民要變賣黨產發重陽敬老金，我當然說謝謝，如果不是，我問你老人福利錢就這麼多，要發重陽敬老金，你是要切掉哪一塊？」如果不能切掉，那就告訴他錢從哪裡增加，還是公宅切掉一棟。

媒體問民進黨也支持該自治條例，柯文哲則說，「如果我發錢給你，問你高不高興，廢話，當然高興」，那重陽節要發敬老金，那20到29歲的青年節發一個青年獎勵金、鼓勵金，「發錢的大家都很高興，廢話我也知道。」

柯文哲說，之前某縣市加發敬老津，給3千元給老人家，縣長還問長者高不高興，「廢話，你給我3千元，我當然高興，問題是錢從哪裡來。」若議會最後三讀通過，是否會執行？柯文哲則笑說，「誒，我不能失言」。

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