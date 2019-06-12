與藍營槓敬老條例挨批挑起世代對立 柯P︰又不是我提案

2019-06-12 11:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議會國民黨團提案要求市府全面發放敬老金，如今傳出市府已做好沙盤推演，一旦三讀通過將提覆議，若覆議不成，不排除改走釋憲，甚至提違憲。國民黨團批評柯市府挑起世代對立，台北市長柯文哲今反批「哪有提案人說別人挑起世代對立，這不是很奇怪嗎？」

柯文哲今早沒有公開行程，安排在市長室外接受媒體聯訪，他坦言還是反對齊頭式一次性的消費，今天還是會派相關局處首長到議會說明，看議會怎麼處理。

聽到國民黨指他在挑起世代對立，柯文哲挑眉直呼「奇怪」，「是他們提案，又不是我提案的，哪有提案人說別挑起世代對立。」

至於會不會提覆議、甚至釋憲，柯文哲僅微笑說：「這就是外科醫生的個性，前30秒再告訴你。」

議會法規會上週審查「重陽敬老金致送自治條例」，針對發給基準，維持年滿65歲以上發放級距不變，但取消金額，改由市府訂定，不過是否排富、財源從哪來，因市府、議會未達共識暫擱，今可能通過法規會審議送議會大會二讀。

昨傳出市府內部討論，若自治條例三讀通過，將提覆議，覆議不成，再以「立法機關增加支出之提議有違憲之虞」，改走釋憲之路，甚至不排除提違憲。但國民黨團書記長應曉薇昨指出，自治條例是法律案不是預算案，市府明知釋憲不可行，卻還執意操作世代對立與民粹。

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