賴清德籲公開反對一國兩制 柯避答稱：若是香港模式台灣人會跑掉

2019-06-11 16:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前行政院長賴清德今天對台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜公開喊話，呼籲兩人應公開反對一國兩制與一個中國。對此，柯文哲今仍沒有正面回應，只再次說，如果是指香港模式，很清楚，他（中國）在台上講，台下台灣人就跑光了，所以北京政府在處理香港問題要相當小心，現在所有台灣人都睜大眼睛在看怎麼處理香港。

柯文哲今天下午赴議會市政總質詢，市議員林國成提及，香港反佔中遊行，現在六都首長多已經表態，要求柯文哲再次說明立場。

柯回應，反送中跟一國兩制可以合起來回答，如果是指香港模式，很清楚，他（中國）在台上講，台下台灣人就跑光了，所以北京政府在處理香港問題要相當小心，要思考，現在所有台灣人都睜大眼睛，看怎麼處理香港。

林國成另提問，國民黨親中、民進黨親美，那柯文哲的立場是？柯表示，戰略不會隨便改變才叫戰略，「最近去日本參訪，發現日本跟我們處境一樣」，所以發現禁用華為，日本首當其衝，「我都開玩笑說天塌下來，我們也不是最高的」。

柯重申，他還是認為跟美國友好，在這前提下，也不需要對中國採取敵對態度，不需要惡言相向。

此外，針對前時代力量黨主席黃國昌有意另籌組第三勢力政黨，外界關注是否將和柯文哲合作，不過柯文哲今對此僅說，「他本人從沒有跟我們聯絡過，不曉得他在想什麼，他的問題應該先問他。」

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